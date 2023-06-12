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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in 'Hülya yardır' dediği Avşar kızı yıllara bakın nasıl meydan okudu! 59'luk Hülya Avşar beyaz bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı!

İbrahim Tatlıses'in 'Hülya yardır' dediği Avşar kızı yıllara bakın nasıl meydan okudu! 59'luk Hülya Avşar beyaz bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı!

59'luk Hülya Avşar beyaz bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı! İbrahim Tatlıses'in 'Hülya yardır' dediği Avşar kızı yıllara bakın nasıl meydan okudu...

12.06.2023 07:54 - Son Güncelleme: 12.06.2023 07:54
İbrahim Tatlıses’in ’Hülya yardır’ dediği Avşar kızı yıllara bakın nasıl meydan okudu! 59’luk Hülya Avşar beyaz bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı!

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte ünlü oyuncu ve şarkılar da soluğu denizde aldı. 59 yaşındaki Hülya Avşar beyaz bikinisiyle görüntülendi. Tatil sezonunu açan ünlüler arasında yer alan Avşar kızı yıllara meydan okuyan fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı. Sosyal medyada sörf yaptığı anları paylaştı yorum ve beğeniler peş peşe geldi. Öte yandan geçtiğimiz yıl Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alan İbrahim Tatlıses, Avşar için "Hülya beni haftada beş gün arıyor. Aramasana bıktım diyorum... 'Dostum değil misin ararım' diyor... Hülya böyledir, Hülya candır, Hülya tektir, Hülya yardır, Hülya değerdir" şekline konuşmuştu.

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İbrahim Tatlıses’in ’Hülya yardır’ dediği Avşar kızı yıllara bakın nasıl meydan okudu! 59’luk Hülya Avşar beyaz bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı!

TATİL SEZONUNU AÇTI

Ünlü sanatçı Hülya Avşar sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan Avşar sörf tahtası üzerinde poz verdi.

İbrahim Tatlıses’in ’Hülya yardır’ dediği Avşar kızı yıllara bakın nasıl meydan okudu! 59’luk Hülya Avşar beyaz bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı!

Avşar'ın beyaz bikinisiyle verdiği pozları kısa sürede magazin gündemine oturdu.

İbrahim Tatlıses’in ’Hülya yardır’ dediği Avşar kızı yıllara bakın nasıl meydan okudu! 59’luk Hülya Avşar beyaz bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı!

Hülya Avşar son halleri ile hayranlarını mest etti. Boncuk gözlü sanatçı Hülya Avşar'a beğeni yağdı.

İbrahim Tatlıses’in ’Hülya yardır’ dediği Avşar kızı yıllara bakın nasıl meydan okudu! 59’luk Hülya Avşar beyaz bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı!

Yaşının da ilerlemesiyle yüzündeki çilleri çoğalan Hülya Avşar'ın doğal güzelliği hayran bırakıyor.

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