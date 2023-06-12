İbrahim Tatlıses’in ’Hülya yardır’ dediği Avşar kızı yıllara bakın nasıl meydan okudu! 59’luk Hülya Avşar beyaz bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı!

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte ünlü oyuncu ve şarkılar da soluğu denizde aldı. 59 yaşındaki Hülya Avşar beyaz bikinisiyle görüntülendi. Tatil sezonunu açan ünlüler arasında yer alan Avşar kızı yıllara meydan okuyan fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı. Sosyal medyada sörf yaptığı anları paylaştı yorum ve beğeniler peş peşe geldi. Öte yandan geçtiğimiz yıl Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alan İbrahim Tatlıses, Avşar için "Hülya beni haftada beş gün arıyor. Aramasana bıktım diyorum... 'Dostum değil misin ararım' diyor... Hülya böyledir, Hülya candır, Hülya tektir, Hülya yardır, Hülya değerdir" şekline konuşmuştu.