İbrahim Tatlıses'in 'Hülya yardır' dediği Avşar kızı yıllara bakın nasıl meydan okudu! 59'luk Hülya Avşar beyaz bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı!
59'luk Hülya Avşar beyaz bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı! İbrahim Tatlıses'in 'Hülya yardır' dediği Avşar kızı yıllara bakın nasıl meydan okudu...
Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte ünlü oyuncu ve şarkılar da soluğu denizde aldı. 59 yaşındaki Hülya Avşar beyaz bikinisiyle görüntülendi. Tatil sezonunu açan ünlüler arasında yer alan Avşar kızı yıllara meydan okuyan fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı. Sosyal medyada sörf yaptığı anları paylaştı yorum ve beğeniler peş peşe geldi. Öte yandan geçtiğimiz yıl Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alan İbrahim Tatlıses, Avşar için "Hülya beni haftada beş gün arıyor. Aramasana bıktım diyorum... 'Dostum değil misin ararım' diyor... Hülya böyledir, Hülya candır, Hülya tektir, Hülya yardır, Hülya değerdir" şekline konuşmuştu.
TATİL SEZONUNU AÇTI
Ünlü sanatçı Hülya Avşar sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan Avşar sörf tahtası üzerinde poz verdi.
Hülya Avşar son halleri ile hayranlarını mest etti. Boncuk gözlü sanatçı Hülya Avşar'a beğeni yağdı.