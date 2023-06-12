Berkin Gökbudak ile 1 yıl önce evlenmişti! Odasını elleriyle yaptı ’’Ciddiyet ister...’’ 7,5 aylık hamile Aslı Enver yeni paylaştı!

7,5 aylık hamile Aslı Enver doğumunu sabırsızlıkla beklerken sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Berkin Gökbudak ile sade bir törenle dünyaevine giren 38 yaşındaki oyuncu, kısa bir süre sonra bebek müjdesi vermişti. Son olarak yaptığı paylaşımında, kızının odasını hazırladığını gözler önüne serdi. Enver, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Kızının ismi ise merak konusu oldu. Peki Aslı Enver'in kızının ismi belli oldu mu? İşte Aslı Enver'in son paylaşımı ve hakkında merak edilen diğer detaylar...