Berkin Gökbudak ile 1 yıl önce evlenmişti! Odasını elleriyle yaptı ''Ciddiyet ister...'' 7,5 aylık hamile Aslı Enver yeni paylaştı!
Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Suskunlar, Babil, Kış Güneşi, Arayış gibi bir çok yapımda rol ana Aslı Enver şimdilerde sektörden elini eteğini çekti çocuk heyecanı yaşıyor.
7,5 aylık hamile Aslı Enver doğumunu sabırsızlıkla beklerken sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Berkin Gökbudak ile sade bir törenle dünyaevine giren 38 yaşındaki oyuncu, kısa bir süre sonra bebek müjdesi vermişti. Son olarak yaptığı paylaşımında, kızının odasını hazırladığını gözler önüne serdi. Enver, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Kızının ismi ise merak konusu oldu. Peki Aslı Enver'in kızının ismi belli oldu mu? İşte Aslı Enver'in son paylaşımı ve hakkında merak edilen diğer detaylar...
Ünlü oyuncu Aslı Enver geçtiğimiz yıl Kasım ayında sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile evlenmişti. Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Enver bebeğinin cinsiyetinin de kız olduğunu açıkladı.
7 buçuk aylık hamile olan Aslı Enver, karnı burnunda paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Anne olmak için gün sayan oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ise 39 yaşına basmıştı.
Yakın zamanda kızını kucağına alacak olan Aslı Enver, doğum gününde hayranlarına sürpriz yapmış ve büyüyen karnı ile poz vermişti.