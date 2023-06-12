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15 dakika sadece onu yaptı! 60 günde 21'lik genç kız oldu! "Şaka değil bu 2 yöntemle...

İclal Aydın'ın kilo verme sırrı ortaya çıktı. Birçok hastalığı sebebiyle diyet konusunda başarılı olamayan Aydın'ın eski kilolu halleri görenleri şoke etti. İşte ünlü oyuncunun zayıflama sırrı...

takvim.com.tr
12.06.2023 08:16 - Son Güncelleme: 12.06.2023 08:16
15 dakika sadece onu yaptı! 60 günde 21’lik genç kız oldu! Şaka değil bu 2 yöntemle... 51’lik İclal Aydın’ın 7 kilo verdiren sırrı!

2 ay içerisinde 7 kilo veren İclal Aydın'ın sırrı ortaya çıktı. 51 yaşındaki başarılı oyuncu resmen yeni hayatına başladı. Hayat Benim, Ege'nin Hamsisi, Üç Kız Kardeş gibi yapımlarda yer alan Aydın'ın kilo verme süreciyle ilgili anlattıkları şoke etti. Tiroid ve şeker hastalığı bulunan ünlü oyuncu diyetle kilo veremeyince bakın hangi yolu denemiş. İşte İclal Aydın'ı genç kızlığına geri döndüren o yöntem...

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15 dakika sadece onu yaptı! 60 günde 21’lik genç kız oldu! Şaka değil bu 2 yöntemle... 51’lik İclal Aydın’ın 7 kilo verdiren sırrı!

İclal Aydın nasıl zayıfladığı üzerine gelen sorulara şu şekilde cevap verdi;

15 dakika sadece onu yaptı! 60 günde 21’lik genç kız oldu! Şaka değil bu 2 yöntemle... 51’lik İclal Aydın’ın 7 kilo verdiren sırrı!

" 'Ben artık bir daha kilo veremem, hayat böyle de olur' diyordum."

15 dakika sadece onu yaptı! 60 günde 21’lik genç kız oldu! Şaka değil bu 2 yöntemle... 51’lik İclal Aydın’ın 7 kilo verdiren sırrı!

"Ama sevgili Özlen 'Bir kez daha denesen ne olur ki?' Diye sordu bir gün."

15 dakika sadece onu yaptı! 60 günde 21’lik genç kız oldu! Şaka değil bu 2 yöntemle... 51’lik İclal Aydın’ın 7 kilo verdiren sırrı!

"Tiroid ve şekerimi 6 yıldır takip eden doktorum Dr.Faruk Ergönen bütün ilaçlarımızı bırakacak kadar iyi bir noktaya geldiğimizi söyledi."

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