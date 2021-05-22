İbrahim Tatlıses'in hapsi isteniyor! Tehdit ve hakaret iddiası: “Sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam”

İbrahim Tatlıses'in hapsi isteniyor! Tehdit ve hakaret iddiası… İbrahim Tatlıses, bir süre önce Tatlıses TV Müdürü Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi ise Fulya Akbay ünlü türkücünün kendisini tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Savcılık, ünlü türkücünün Fulya Akbay'a 'tehdit' ve 'hakaret' içerikli sözler yer alan mesaj göndermek suretiyle 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, tehdit' suçlarından dava açtı. İşte detaylar…

22.05.2021 19:21 - Son Güncelleme: 22.05.2021 19:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





