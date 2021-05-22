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İbrahim Tatlıses'in hapsi isteniyor! Tehdit ve hakaret iddiası: “Sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam”

İbrahim Tatlıses'in hapsi isteniyor! Tehdit ve hakaret iddiası… İbrahim Tatlıses, bir süre önce Tatlıses TV Müdürü Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi ise Fulya Akbay ünlü türkücünün kendisini tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Savcılık, ünlü türkücünün Fulya Akbay'a 'tehdit' ve 'hakaret' içerikli sözler yer alan mesaj göndermek suretiyle 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, tehdit' suçlarından dava açtı. İşte detaylar…

22.05.2021 19:21 - Son Güncelleme: 22.05.2021 19:21
İbrahim Tatlıses'in hapsi isteniyor! Tehdit ve hakaret iddiası: “Sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam”

İbrahim Tatlıses, bir süre önce Tatlıses TV Müdürü Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Milyonlarca lira dolandırdığını iddia eden Tatlıses'in başvurusunun ardından Fulya Akbay hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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İbrahim Tatlıses'in hapsi isteniyor! Tehdit ve hakaret iddiası: “Sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam”

Soruşturma devam ederken Fulya Akbay, Tatlıses tarafından tehdit edildiğini öne sürerek ünlü türkücüden şikayetçi oldu.

İbrahim Tatlıses'in hapsi isteniyor! Tehdit ve hakaret iddiası: “Sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam”

Fulya Akbay, dilekçesinde, 2006 yılından 2020 tarihine kadar Tatlıses Prodüksiyon Reklam ve Gösteri Hizmetleri Gıda San. Tic. Anonim şirketi ile Tatlıses Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş ve Tatlıses Gıda San. Tic. A.Ş şirketlerinde çalıştığını ve bir dönem itibariyle de ünlü sanatçıya danışmanlık yaptığı belirtti.

İbrahim Tatlıses'in hapsi isteniyor! Tehdit ve hakaret iddiası: “Sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam”

TATLISES HAKKINDA TEHDİT VE HAKARET İDDİASI
Akbay, Tatlıses'in kendisine whatsapp üzerinden "K.., ş.., şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam. Bana yazmayın, yazacaklar sizlere merak etmeyin" şeklinde açıklama ibareleri taşıyacak mahiyette mesajlar gönderdiğini belirtti.

İbrahim Tatlıses'in hapsi isteniyor! Tehdit ve hakaret iddiası: “Sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam”

TARAFLAR UZLAŞAMADI
Savcılık, yürütülen soruşturmada dosyayı Uzlaştırma Büroya gönderdi. Ancak Fulya Akbay ile İbrahim Tatlıses uzlaşamadı.