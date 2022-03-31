Şeyma Subaşı'nın peşinden koşan Hakan Sabancı'ya böylesi ancak filmlerde olur dedirten veto! Sonunda bu da oldu anne Arzu Sabancı...
Şeyma Subaşı'nın peşinden koşan Hakan Sabancı'ya böylesi ancak filmlerde olur dedirten veto geldi. Sonunda bu da oldu anne Arzu Sabancı, Şeyma Subaşı ile adı aşk iddialarına karışan Hakan Sabancı'ya iddiaya göre öyle bir şey yaptı ki ortalık yıkıldı. Şeyma'nın yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın Yunanistan'daki nikahında ortaya çıkan görüntülerin ardından Hakan ile Şeyma İstanbul'da da bir araya geldi. Aşk iddiası hızla büyürken Hakan Sabancı'nın annesinden gelen hamle gündeme bomba gibi düştü.
31.03.2022 12:12 - Son Güncelleme: 31.03.2022 12:16
HAKAN'A ANNE VETOSU!
Şeyma Subaşı'nın peşinden koşan Hakan Sabancı'ya böylesi ancak filmlerde olur dedirten veto geldi. Sonunda bu da oldu...
Sosyetenin ünlü güzellerinden Dila Tarkan'ın düğününde yakınlaştığı ve aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı gündemden düşmüyor.
Hakan'ın Şeyma ile yakınlaşmasına kızan Arzu Sabancı'nın, oğlunun limitsiz bir kredi kartına el koyduğu söyleniyor.