3 yıl önce sessiz sedasız evlendi! Alperen Duymaz’ın gözlerden sakındığı öğretmen eşine bakın! Görenin nutku tutuldu! Meğer...
Aslen Ankara Mamak Kıbrısköy doğumlu olan Alperen Duymaz, Tatlı Küçük Yalancılar adlı diziyle oyunculuğa adım attı ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu. Çukur, Zemheri, Son Yaz, Direniş Karatay gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edildi. Attığı her adım hayranları tarafından yakınla takip edilen Duymaz'ın özellikle 3 yıl önce sessiz sedasız evlendiği eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Alperen Duymaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun sır gibi sakladığı öğretmen eşini görenler ise hayran kaldı. Çift için" Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte Alperen Duymaz'ın gözünden sakındığı eşi...
05.02.2023 20:24 - Son Güncelleme: 05.02.2023 20:24
Tatlı Küçük Yalancılar, Çukur, Zemheri, Direniş Karatay gibi yapımlarda rol alan Alperen Duymaz'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?
Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen Alperen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı.
Ünlü oyuncu hakkında en çok "Alperen Duymaz'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun sır gibi sakladığı öğretmen eşini görenler ise hayran kaldı. Çift için" Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.