İbrahim Tatlıses’in gelininden karnı burnunda pozlar! İkiz bekleyen Yasemin Şefkatli’nin son haline bakın: Annelik sana çok yakıştı!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu öğrenilmişti. İkiz bebeklerine 6 aylık hamile olan Şefkatli, karnı burnunda son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda "İki erkek bebek bekliyoruz" açıklaması yapan Şefkatli'nin son haline beğeni yağdı. İşte o pozlar...
Sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, 2021 yılında İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le dünyaevine girdi.
Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten geçen haftalarda müjdeli haber geldi ve bebek bekledikleri öğrenildi.
İlk açıklama İbrahim Tatlıses'ten gelirken Şefkatli, kayınpederine tatlı bir sitemde bulundu.