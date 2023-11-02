İbrahim Tatlıses’in gelininden karnı burnunda pozlar! İkiz bekleyen Yasemin Şefkatli’nin son haline bakın: Annelik sana çok yakıştı!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu öğrenilmişti. İkiz bebeklerine 6 aylık hamile olan Şefkatli, karnı burnunda son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda "İki erkek bebek bekliyoruz" açıklaması yapan Şefkatli'nin son haline beğeni yağdı. İşte o pozlar...