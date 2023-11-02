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İbrahim Tatlıses’in gelininden karnı burnunda pozlar! İkiz bekleyen Yasemin Şefkatli’nin son haline bakın: Annelik sana çok yakıştı!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu öğrenilmişti. İkiz bebeklerine 6 aylık hamile olan Şefkatli, karnı burnunda son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda "İki erkek bebek bekliyoruz" açıklaması yapan Şefkatli'nin son haline beğeni yağdı. İşte o pozlar...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 16:20 Güncelleme 02 Kasım 2023, 16:44
İbrahim Tatlıses’in gelininden karnı burnunda pozlar! İkiz bekleyen Yasemin Şefkatli’nin son haline bakın: Annelik sana çok yakıştı! 1

Sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, 2021 yılında İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le dünyaevine girdi.

İbrahim Tatlıses’in gelininden karnı burnunda pozlar! İkiz bekleyen Yasemin Şefkatli’nin son haline bakın: Annelik sana çok yakıştı! 2

Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten geçen haftalarda müjdeli haber geldi ve bebek bekledikleri öğrenildi.

İbrahim Tatlıses’in gelininden karnı burnunda pozlar! İkiz bekleyen Yasemin Şefkatli’nin son haline bakın: Annelik sana çok yakıştı! 3

İlk açıklama İbrahim Tatlıses'ten gelirken Şefkatli, kayınpederine tatlı bir sitemde bulundu.

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