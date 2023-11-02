35 yıllık sır gün yüzüne çıkmıştı! Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı Duygu Nebioğlu babasının doğum gününü kutladı: Anlarsın bu Duygu'yu!

Ünlü sanatçı Metin Akpınar, 35 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları dünyaya geldi. Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, bugüne kadar yaşadığı zor süreci televizyon programlarına katılarak anlattı. Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamaların ardından bugün Duygu Nebioğlu'ndan flaş bir hamle geldi. Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'ın 82'nci yaş gününü kutladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nebioğlu, yine tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Duygu Nebioğlu'nun o paylaşımı...
82 yaşında Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak iddialar bununla sınırlı kalmadı. Akpınar'ın bir oğlu olduğu iddiası bomba etkisi yaratmıştı.
82 yaşındaki Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği bir var. Çiftin bu evliliklerinden bir çocukları yok. Ancak önceki gün Akpınar'ın evlilik dışı bir ilişkisinden, bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.
Sonrasında da Akpınar bir değil iki kızı olduğu, Duygu ve Sevgi isimli ikiz kardeşlerin aynı aileye evlatlık verildiği ortaya çıkmıştı.