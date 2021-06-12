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İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli siyah bikinisiyle Bodrum'u kasıp kavurdu! İdo Tatlıses'in sevgilisi....

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'le evlilik hazırlığı yapan Yasemin Şefkatli Bodrum tatilinde görüntülendi. İbrahim Tatlıses ile oyuncu Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli, Bodrum tatilinde güzelliği ve formda görüntüsüyle ilgi odağı oldu. 2 kez nikah erteleyen çiftin sürekli görüntülü konuşma yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

12.06.2021 10:52 - Son Güncelleme: 12.06.2021 10:52
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli siyah bikinisiyle Bodrum'u kasıp kavurdu! İdo Tatlıses'in sevgilisi....

İdo Tatlıses ile Çeşme tatilinin ardından soluğu kız arkadaşları ile birlikte Bodrum'da alan Yasemin Şefkatli, önceki gün Yalıkavak'ta objektiflere takıldı.

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İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli siyah bikinisiyle Bodrum'u kasıp kavurdu! İdo Tatlıses'in sevgilisi....

Nişanlısının İstanbul'a dönmesi üzerine kız arkadaşlarıyla tatiline Bodrum'da devam etme kararı alan 29 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle büyüledi.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli siyah bikinisiyle Bodrum'u kasıp kavurdu! İdo Tatlıses'in sevgilisi....

Öğle saatlerinde iskeleye gelen Şefkatli, önce suyun sıcaklığını kontrol etti, daha sonra denize girmek yerine şezlonga uzanıp güneşlendi.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli siyah bikinisiyle Bodrum'u kasıp kavurdu! İdo Tatlıses'in sevgilisi....

Tatilin tadını doyasıya çıkaran Yasemin Şefkatli'nin, şakıcı sevgilisi İdo Tatlıses ile sürekli görüntülü konuşması dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli siyah bikinisiyle Bodrum'u kasıp kavurdu! İdo Tatlıses'in sevgilisi....

Güneşin tenini yakmaması için bol bol krem sürerek korunmaya çalışan Şefkatli, denize girip ferahlamak istese de arkadaşlarının eşlik etmemesi nedeniyle uzun bir süre suya giremedi.