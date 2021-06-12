İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli siyah bikinisiyle Bodrum'u kasıp kavurdu! İdo Tatlıses'in sevgilisi....
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'le evlilik hazırlığı yapan Yasemin Şefkatli Bodrum tatilinde görüntülendi. İbrahim Tatlıses ile oyuncu Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli, Bodrum tatilinde güzelliği ve formda görüntüsüyle ilgi odağı oldu. 2 kez nikah erteleyen çiftin sürekli görüntülü konuşma yapması ise dikkatlerden kaçmadı.
12.06.2021 10:52
- Son Güncelleme: 12.06.2021 10:52