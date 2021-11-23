Cem Yılmaz bu kez sert kayaya çarptı! Metin Akpınar’dan Cem Yılmaz hakkında çok sert sözler...

Komedyenliğinin yanı sıra birçok film ve dizi projesi ile izleyicilerin karşısına çıkan Cem Yılmaz, zaman zaman oyunculuğu hakkında hem izleyicilerden hem de usta isimlerden eleştiri alıyordu. Usta komedyeni bu yönüyle değerlendiren bir isim de Metin Akpınar oldu. Çok zeki ve başarılı işlere imza attığını ifade eden Metin Akpınar, oyunculuk kumaşının ise oldukça zayıf olduğunu dile getirdi.