Cem Yılmaz bu kez sert kayaya çarptı! Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz hakkında çok sert sözler...
Cem Yılmaz bu kez sert kayaya çarptı! Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz hakkında çok sert açıklamalar! Cem Yılmaz hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Metin Akpınar, Cem Yılmaz'ın oyunculuğunu beğenmediğini ifade etti. Magazin gündeminde adeta bomba etkisi yaratan açıklamanın ardından daha önce de birçok kişi ile polemiğe giren Cem Yılmaz'ın bu kez sert kayaya çarptığı ifade edildi. Oyuncu Metin Akpınar, Yılmaz'da aktör kumaşının zayıf olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan açıklamaya ilişkin Cem Yılmaz'dan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.
AKPINAR'DAN SERT SÖZLER: ''AKTÖR KUMAŞI ZAYIF''
Cem Yılmaz bu kez sert kayaya çarptı! Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz hakkında çok sert sözler...
Komedyenliğinin yanı sıra birçok film ve dizi projesi ile izleyicilerin karşısına çıkan Cem Yılmaz, zaman zaman oyunculuğu hakkında hem izleyicilerden hem de usta isimlerden eleştiri alıyordu. Usta komedyeni bu yönüyle değerlendiren bir isim de Metin Akpınar oldu. Çok zeki ve başarılı işlere imza attığını ifade eden Metin Akpınar, oyunculuk kumaşının ise oldukça zayıf olduğunu dile getirdi.
Katıldığı bir söyleşide hakkında merak edilenlere yanıt veren usta oyuncu Metin Akpınar, ''Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum'' adlı programda dile getirdikleri ile gündemde ilk sıralarda yerini aldı. Açıklama sonrasında Cem Yılmaz'dan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.
CEM YILMAZ'DAN AKPINAR'A YANIT GECİKMEDİ
Katıldığı bir programda merak edilen soruları yanıtlayan usta oyuncu Metin Akpınar, son yılların en önemli magazin figürlerinden bir haline dönüşen Cem Yılmaz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açıklamasının ardından Cem Yılmaz'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ise tartışmanın gündemde ilk sırada yer almasına neden oldu. Cem Yılmaz'ın oyunculuğunun iyi olmadığına dikkat çeken Metin Akpınar'ın bu söyleminin ardından Cem Yılmaz ise Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.
Cem Yılmaz'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, ''Kıymetli Büyüğümüz Metin Akpınar bir söyleşisinde beni değerlendirmiş. Sağ olsun… Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok sevinirim. '' ifadelerini kullandı. İlk defa 6 yaşında Devekuşu Kabarenin bir oyununda Metin Akpınar'ı izlediğini belirten ünlü komedyen, bu paylaşımı sonrasında dikkatleri bir kere daha üzerine çekti.
CEM YILMAZ'DAN METİN AKPINAR'A ŞAŞIRTAN TEKLİF
Metin Akpınar'ın açıklamasının ardından resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Cem Yılmaz, oyunculuk kumaşını zayıf bulan usta oyuncuya ilginç bir teklifte bulundu. Açıklamasında önce teşekkür eden sonrasında da ''bir gün O da beni sahnede izlerse sevinirim'' ifadelerine yer vererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.