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İbrahim Tatlıses’in eski eşine bakın! Ayşegül Yıldız spor taytıyla sere serpe uzandı fit hali dikkat çekti ‘Kim der bir çocuk annesi’

İbrahim Tatlıses'in eski eşine bakın! İbrahim Tatlıses ile 2011 - 2013 yılları arasında evli kalan ve bu evlilikten Elif Ada adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Ayşegül Yıldız, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla çok konuşulan Yıldız, son olarak spor salonunda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Spor taytıyla objektif karşısına geçen Yıldız, sere serpe verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Fit haliyle dikkat çeken fenomen isim için 'Kim der bir çocuk annesi' yorumu yapıldı. İşte Ayşegül Yıldız'ın o paylaşımı...

21.12.2021 00:49 - Son Güncelleme: 21.12.2021 00:50
İbrahim Tatlıses’in eski eşine bakın! Ayşegül Yıldız spor taytıyla sere serpe uzandı fit hali dikkat çekti ‘Kim der bir çocuk annesi’

Ayşegül Yıldız, 2011 yılında nikah masasına oturduğu İbrahim Tatlıses ile 2013'te boşanmıştı. Yıldız, bu evlilikten Elif Ada adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşine bakın! Ayşegül Yıldız spor taytıyla sere serpe uzandı fit hali dikkat çekti ‘Kim der bir çocuk annesi’

Tatlıses ile yaptığı evlilikle adını geniş kitlelere duyuran Yıldız, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İbrahim Tatlıses’in eski eşine bakın! Ayşegül Yıldız spor taytıyla sere serpe uzandı fit hali dikkat çekti ‘Kim der bir çocuk annesi’

Yıldız, spor salonunda verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek gündem oldu.

İbrahim Tatlıses’in eski eşine bakın! Ayşegül Yıldız spor taytıyla sere serpe uzandı fit hali dikkat çekti ‘Kim der bir çocuk annesi’

Spor taytıyla objektif karşısına geçen Yıldız, sere serpe verdiği poz ise çok konuşuldu.

İbrahim Tatlıses’in eski eşine bakın! Ayşegül Yıldız spor taytıyla sere serpe uzandı fit hali dikkat çekti ‘Kim der bir çocuk annesi’

Fit haliyle dikkat çeken fenomen isim için 'Kim der bir çocuk annesi' yorumu yapıldı.

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