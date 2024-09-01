Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel bu kez banyodan paylaştı! Bornozunu giyip ayna karşısına geçti! Çok merak edilen o soruyu cevapladı

Saçlarını sarı yaptırdığı dönemde yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilen güzel oyuncu Bergüzar Korel, imajında bir değişikliğe daha gitti. Bu sefer saçlarını koyultup, kaynak taktırarak uzatan Bergüzar Korel güzelliğine güzellik kattı. Son olarak sosyal medya hesabında duş sonrası bornozuyla kamera karşısına geçen Bergüzar Korel, saçlarıyla ilgili takipçilerine bakın ne anlattı!
Saçlarını sarı yaptırdığı dönemde yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilen güzel oyuncu Bergüzar Korel, imajında bir değişikliğe daha gitti. Bu sefer saçlarını koyultup, kaynak taktırarak uzatan Bergüzar Korel güzelliğine güzellik kattı. Son olarak sosyal medya hesabında duş sonrası bornozuyla kamera karşısına geçen Bergüzar Korel, saçlarıyla ilgili takipçilerine bakın ne anlattı!
Binbir Gece dizisinde dostlukları aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturdu. Çift mutlu evliliklerini Ali, Han, Leyla ismini verdikleri çocuklarıyla taçlandırdı.
Hatırlarsanız attığı her adımla olay olan Bergüzar Korel, saçlarını sarıya boyatarak yakın dostu Esra Erol'a benzetilmişti.