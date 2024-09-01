Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel bu kez banyodan paylaştı! Bornozunu giyip ayna karşısına geçti! Çok merak edilen o soruyu cevapladı

Saçlarını sarı yaptırdığı dönemde yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilen güzel oyuncu Bergüzar Korel, imajında bir değişikliğe daha gitti. Bu sefer saçlarını koyultup, kaynak taktırarak uzatan Bergüzar Korel güzelliğine güzellik kattı. Son olarak sosyal medya hesabında duş sonrası bornozuyla kamera karşısına geçen Bergüzar Korel, saçlarıyla ilgili takipçilerine bakın ne anlattı!