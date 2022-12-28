İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın ablası Hülya'ya bakın! Gören dönüp bir daha baktı ikisi de sarışın afet: "İkiz gibiler"
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın ablası Hülya'ya bakın! Gören dönüp bir daha baktı, ikisi de tam bir sarışın afet, üstelik abla - kardeşi görenler, "İkiz gibiler" yorumları yapıyor. İbrahim Tatlıses ile büyük bir aşk yaşayan ve 2 yıl evli kalan Ayşegül Yıldız açıklamalarıyla önceki günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Yıldız bu kez de ablasıyla fotoğrafını paylaşarak adından söz ettirdi. Ayşegül Yıldız'ın ablası Hülya Yıldız'ın doğum gününü kutladığı fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları abla - kardeşi görünce şaştı kaldı.
"İKİZ GİBİLER"
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın ablası Hülya'ya bakın! Gören dönüp bir daha baktı, ikisi de sarışın afet üstelik ikiz gibiler...
İbrahim Tatlıses ile 2011-2013 yılları arasında evli kalan ve Elif Ada isminde bir kızı olan Ayşegül Yıldız, konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalara imza attı. Tatlıses'in geçirdiği kazadan ve yaşadığı aşktan bahseden Yıldız, bakın neler anlattı.
"İLİŞKİMİZİN SONU EVLİLİK VE ÇOCUKLA NOKTALANDI"
18 yaşında İbrahim Tatlıses ile çalışmasından ve ilişkilerinin başlama sürecinden bahseden Yıldız, "Aşk oldu, güzel şeyler oldu. İbrahim Bey beni çok sevdi ben de ona aşık oldum. Sonu evlilik ve çok güzel bir çocukla noktalandı" dedi. Kızı ve Tatlıses ile poz verdiği için çıkan barışma haberleri üzerine konuşan Ayşegül Yıldız, "Biz dost ve ebeveyniz. Bizim aynı karede olmamız kadar normal bir durum yok. Sürekli 'barışıyorlar mı' diye haberlerin yapılmasını çok anlamsız buluyorum. Çocuğumuz olduğu için arkadaş kalarak görüşüyoruz. İbrahim Bey'in her konuda iyiliğini isterim" dedi.
"İBRAHİM TATLISES'İN VURULDUĞUNU DUYUNCA DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLDÜ"
Kalaycıoğlu'nun "Tatlıses'in vurulduğunu öğrendiğin an ne hissettin?" sorusuna cevap veren Yıldız, "Dizlerim bağı çözüldü ve dizlerimin üzerine çöktüm. İlk nereden vurulduğunu sordum 'başından' dediler. Öldü mü doğru söyleyin dedim. Çünkü o tek düşündüğüm şey ona bir şey olduğu ve bana doğruyu söylemedikleri oldu. Hastaneye gidene kadar da hayatta olduğuna inanmadım. Çok zordu, Allah kimseye yaşatmasın. Ben babamı da çok abi bir beyin kanaması sonucu kaybettim. O benim için çok travmatik ve şok ediciydi. İbrahim Bey'de de bu şekilde haber alınca ayrı bir travma olurdu.
"BABAM HAYATTA OLSAYDI İBRAHİM TATLISES'LE BİRLİKTE OLMAYABİLİRDİM"
"Babanı erken kaybetmemiş olsaydın İbrahim Tatlıses'le birlikte olur muydun" sorusuna da cevap veren Yıldız, "Olmayabilirdi. Tam bilmiyorum ama İbrahim Bey hayatımda olmayabilirdi. Babam olsaydı hayatıma girmeyebilirdi. Babama çok düşkündüm ve o dönem ölümünden çok sonra her şey sıcağı sıcağınayken oldu. Ben İbrahim Bey'i çok sevdim ve insanlar bunu bir türlü kabul edemedi. Aşkın gözü kördür ve ben korkmadım. Ben İbrahim Bey'i korkulacak biri olarak da görmedim.