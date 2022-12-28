İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın ablası Hülya'ya bakın! Gören dönüp bir daha baktı ikisi de sarışın afet: "İkiz gibiler"

"İBRAHİM TATLISES'İN VURULDUĞUNU DUYUNCA DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLDÜ"

Kalaycıoğlu'nun "Tatlıses'in vurulduğunu öğrendiğin an ne hissettin?" sorusuna cevap veren Yıldız, "Dizlerim bağı çözüldü ve dizlerimin üzerine çöktüm. İlk nereden vurulduğunu sordum 'başından' dediler. Öldü mü doğru söyleyin dedim. Çünkü o tek düşündüğüm şey ona bir şey olduğu ve bana doğruyu söylemedikleri oldu. Hastaneye gidene kadar da hayatta olduğuna inanmadım. Çok zordu, Allah kimseye yaşatmasın. Ben babamı da çok abi bir beyin kanaması sonucu kaybettim. O benim için çok travmatik ve şok ediciydi. İbrahim Bey'de de bu şekilde haber alınca ayrı bir travma olurdu.