Analı kızlı güzellik! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in siz bir de annesini görün! Yok böylesi benzerlik
Başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in oynadığı dizide Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer de oyunculuğu ile övgü alıyor. İlk kez bu denli büyük bir oyunculuk tecrübesi yaşayan Özge Törer performansıyla takdir topluyor. Tarihte Şeyh Edebalı'nın kızı ve Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun karakteri büyük bir yer tutuyor. Dizi izleyicileri Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Özel hayatını gizli tutan ve yakın zaman Instagram açan Özge Törer'in annesini görenler şaştı kaldı. Anne kızın benzerliği inanılır gibi değil.
28.12.2022 14:52 - Son Güncelleme: 28.12.2022 14:52
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, yeni bölümleriyle ile adından söz ettiriyor. Yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri Özge Törer, en çok merak edilen isimler arasında. Özge Törer, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.