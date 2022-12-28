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Haberler Magazin Analı kızlı güzellik! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in siz bir de annesini görün! Yok böylesi benzerlik

Analı kızlı güzellik! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in siz bir de annesini görün! Yok böylesi benzerlik

Başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in oynadığı dizide Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer de oyunculuğu ile övgü alıyor. İlk kez bu denli büyük bir oyunculuk tecrübesi yaşayan Özge Törer performansıyla takdir topluyor. Tarihte Şeyh Edebalı'nın kızı ve Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun karakteri büyük bir yer tutuyor. Dizi izleyicileri Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Özel hayatını gizli tutan ve yakın zaman Instagram açan Özge Törer'in annesini görenler şaştı kaldı. Anne kızın benzerliği inanılır gibi değil.

28.12.2022 14:52 - Son Güncelleme: 28.12.2022 14:52
Analı kızlı güzellik! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in siz bir de annesini görün! Yok böylesi benzerlik

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, yeni bölümleriyle ile adından söz ettiriyor. Yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri Özge Törer, en çok merak edilen isimler arasında. Özge Törer, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.

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Analı kızlı güzellik! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in siz bir de annesini görün! Yok böylesi benzerlik

Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı seçen Özge Törer sosyal medyaya bile yeni giriş yaptı ve kısa süre önce Instagram açtı. Özge Törer hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. İşte başta Özge Törer olmak üzere ünlülerin anneleri.

Analı kızlı güzellik! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in siz bir de annesini görün! Yok böylesi benzerlik

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Analı kızlı güzellik! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in siz bir de annesini görün! Yok böylesi benzerlik
Analı kızlı güzellik! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in siz bir de annesini görün! Yok böylesi benzerlik
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