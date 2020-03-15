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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan şaşırtan pozlar! 'Bütün şımardığım fotoğrafları...'

İbrahim Tatlıses ile boşandıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. İbrahim Tatlıses'e uzun yıllar birlikte olduktan sonra 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile birlikte olan Ayşegül Yıldız'ın 20 yılını verdiği İbrahim Tatlıses için, "Ayrılalı 7 yıl oldu. Bir kızımız var ve tabii ki görüşüyoruz. Bu saatten sonra yeniden bir araya gelmemiz söz konusu olamaz. Biz artık sadece dostuz" dedi. Ayşegül yıldız aşk hayatı ile ilgili olarak ise "Hayatımda kimse yok. Olsa saklamam ama aşka inancım hiç kalmadı." açıklamasını yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Ayşegül Yıldız, verdiği pozlarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın annesi olan 39 yaşındaki Ayşegül Yıldız'ın çok konuşulan pozları...

15.03.2020 10:36 - Son Güncelleme: 15.03.2020 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





