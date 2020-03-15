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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan şaşırtan pozlar! 'Bütün şımardığım fotoğrafları...'

İbrahim Tatlıses ile boşandıktan sonra Bursa'ya dönen Ayşegül Yıldız, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. İbrahim Tatlıses'e uzun yıllar birlikte olduktan sonra 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile birlikte olan Ayşegül Yıldız'ın 20 yılını verdiği İbrahim Tatlıses için, "Ayrılalı 7 yıl oldu. Bir kızımız var ve tabii ki görüşüyoruz. Bu saatten sonra yeniden bir araya gelmemiz söz konusu olamaz. Biz artık sadece dostuz" dedi. Ayşegül yıldız aşk hayatı ile ilgili olarak ise "Hayatımda kimse yok. Olsa saklamam ama aşka inancım hiç kalmadı." açıklamasını yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Ayşegül Yıldız, verdiği pozlarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın annesi olan 39 yaşındaki Ayşegül Yıldız'ın çok konuşulan pozları...

15.03.2020 10:36 - Son Güncelleme: 15.03.2020 10:59
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan şaşırtan pozlar! 'Bütün şımardığım fotoğrafları...'

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız, Tatlıses ile boşandıktan sonra memleketi Bursa'ya geri döndü ve Haliç Üniversitesi'nde eğitimini gördüğü işi yapmaya başladı. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız, ile ilgili sorulara yanıt verdi.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan şaşırtan pozlar! 'Bütün şımardığım fotoğrafları...'

Ayşegül Yıldız "Ayrılalı 7 yıl oldu. Bir kızımız var ve tabii ki görüşüyoruz. Bu saatten sonra yeniden bir araya gelmemiz söz konusu olamaz. Biz artık sadece dostuz" dedi. Ayşegül yıldız aşk hayatı ile ilgili olarak ise "Hayatımda kimse yok. Olsa saklamam ama aşka inancım hiç kalmadı." açıklamasını yaptı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan şaşırtan pozlar! 'Bütün şımardığım fotoğrafları...'

Sosyal medyayı aktif kullanan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Instagram'dan yatığı son paylaşımlarla dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan şaşırtan pozlar! 'Bütün şımardığım fotoğrafları...'

Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız şimdi kendi işinin patroniçesi...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan şaşırtan pozlar! 'Bütün şımardığım fotoğrafları...'

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