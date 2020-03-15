Ece Erken aldatılan eş Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun ifşasından sonra istifa etmişti! Nihat Doğan'dan olay sözler
Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun'nun ifşasından sonra Söylemezsem Olmaz canlı yayınında istifa ettiğini açıklamış ve yaşanan tüm bu gelişmeler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken'e, Nihat Doğan'dan gönderme gecikmedi. Doğan, kavgalı olduğu Erken'e bakın neler söyledi...
Ece Erken, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında istifasını duyurdu. Ece Erken, evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Önceki gün Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun ortaya çıkardığı Ece Erken videosundan sonra Nihat Doğan'dan kavgalı olduğu Ece Erken'e gönderme gecikmedi.
EVLİ SEVGİLİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU DA KONUŞTU
Olay sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bugün Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına bağlandı. Mahmutyazıcıoğlu, şunları dile getirdi: "Günah keçisi aranıyorsa burda suçlu benim. Ben kimsenin üzülmesini kırılmasını istemiyorum. Ben bir yerde yakalanmadım. Bu saatten sonra kimseye hesap vermek zorunda değilim. Bana saldırmak prim yapmaz. Bu yüzden Ece'ye saldırıyorlar. Dün olmuş bir şey değil bu eski bir görüntü. Gülüp geçtiğim bir şey benim. Pişman değilim, arkasındayım. Herkes sussun, bu saatten sonra konuşan kötü niyetlidir, gaddardır. Bu işin arkasındayım. Hatasıyla sevabıyla arkasındayım."
ECE ERKEN SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN İSTİFA ETTİ!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamalarının ardından Ece Erken, sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programına geldi. Programdan istifa ettiğini açıklayan Erken, "İstifa etmem istenmedi. Ama benim tatile ihtiyacım var. Ben hiçbir zaman üçüncü şahıs olmadım. Şu saatten sonra kim ne konuşursa konuşsun, Şafak'ın da dediği gibi gaddarlık yapar. Şafak gereken cevabı kanunen verir."