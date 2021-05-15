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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı yer yerinden oynadı! Kızları Elif Ada Tatlı babasının kopyası

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2011 yılında evlendiler ve bu evlilikten Elif Ada dünyaya geldi. Sonrasında 2013 yılında boşandıklarında İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses henüz bebekti. Annesi Ayşegül Yıldız ile yaşayan minik Elif Ada şimdilerde adeta bir fenomene dönüştü. Ayşegül Yıldız'ın da kızı ile olan paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor. Takipçilerinden gelen yorumlar genellikle Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses'e ne kadar benzediği oluyor. Özellikle son olarak paylaştığı bir fotoğraf bunu kanıtlar nitelikte.

15.05.2021 16:59 - Son Güncelleme: 15.05.2021 16:59
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı yer yerinden oynadı! Kızları Elif Ada Tatlı babasının kopyası

Ayşegül Yıldız'ın İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada ile bayram pozu sosyal medyayı salladı. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses babası ile yaptığı son paylaşımla yine ilgi odağı oldu.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı yer yerinden oynadı! Kızları Elif Ada Tatlı babasının kopyası

Ayşegül Yıldız'ın İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada ile bayram pozu sosyal medyada gündem oldu. Ayşegül Yıldız kızı Elif ile yaptığı paylaşıma 'Ciddi durabildiğimiz tek kare bu fotoğraftı, bayrama uygun olsun diye ilk sıraya onu koyduk. Diğer resimlerde olduğu gibi çok eğlendiğimiz, sevdiklerimizle birlikte olabildiğimiz, ağız tadıyla, huzurla, neşeyle, sağlıkla geçirdiğimiz nice bayramlara erişmek dileğiyle' notu da eklemeyi ihmal etmedi.

İşte başta İbrahim Tatlıses olmak üzere ünlülerin çocukları.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı yer yerinden oynadı! Kızları Elif Ada Tatlı babasının kopyası

EMİNE ÜN VE DURU

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı yer yerinden oynadı! Kızları Elif Ada Tatlı babasının kopyası
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı yer yerinden oynadı! Kızları Elif Ada Tatlı babasının kopyası