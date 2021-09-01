İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız önce bikinili pozunu sonra yatak fotoğrafını paylaştı! Herkese meydan okuyor
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız sosyal medyada meydan okudu! Bikinili pozunu paylaştı yer yerinden oynadı. Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız, yaz sezonunu bikinili ve yatak pozunu paylaşarak kapayan Ayşegül Yıldız, makyajsız ve fit hali ile sosyal medya gündeminde. Kızı Elif Ada Tatlıses ile Bodrum'da tatil yapan Yıldız sosyal medyayı yerinden oynattı. şte 40 yaşında olan Ayşegül Yıldız'ın güzelliğini konuşturan paylaşımları...
01.09.2021 17:14
- Son Güncelleme: 01.09.2021 18:34
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kızı Elif Ada ile sık sık anne-kız pozlarını yayınlayan Ayşegül Yıldız yazı Bodrum'da geçirdi.