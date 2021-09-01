İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız önce bikinili pozunu sonra yatak fotoğrafını paylaştı! Herkese meydan okuyor

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kızı Elif Ada ile sık sık anne-kız pozlarını yayınlayan Ayşegül Yıldız yazı Bodrum'da geçirdi.