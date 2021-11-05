İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Fit hali ile övgüleri topladı herkes onu konuştu
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle kızı Elif Ada ile yayınladığı pozlarla büyük beğeni toplayan Ayşegül Yıldız, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. Beyaz büstiyeri ile oldukça iddialı pozlar veren Yıldız, yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımda bir çocuk annesi Yıldız'ın fit haline övgü yağdı. İşte Ayşegül Yıldız'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
05.11.2021 00:14
- Son Güncelleme: 05.11.2021 10:49
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor.
Kızı Elif Ada ile sık sık anne-kız pozlarını yayınlayan Ayşegül Yıldız, son paylaşımı ile yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Ayşegül Yıldız bu kez beyaz büstiyeri ile verdiği iddialı pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu.