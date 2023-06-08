İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız evinden paylaştı! O da akıma uydu cesur pozlar peş peşe geldi: "Tabii ki kusur kalmadım"
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan cesur pozlar! Akıma uydu peş peşe paylaştı. "Tabii ki kusur kalmadım" diyen Ayşegül Yıldız en doğal hali ile sosyal medyada gündem oldu. Ünlüler 2023 yaz tatili pozlarıyla gündeme gelmeye başladı. En doğal halleriyle tatilden pozlar veren ünlüler arasına Ayşegül Yıldız da katıldı. Evinden paylaşım yapan Yıldız'ın doğal halini paylaşması oldukça cesur bir hareket olarak yorumlandı. İşte İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın annesi...
08.06.2023 16:22 - Son Güncelleme: 08.06.2023 16:29
"TABİİ Kİ KUSUR KALMADIM"
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız evinden paylaştı! O da akıma uydu cesur pozlar peş peşe geldi.
Genç yaşta kamera karşısına geçen ve şöhret ile tanışan Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'le Bodrum'da tanıştı. İlişkileri başladığında henüz 19 yaşında olan Yıldız, Tatlıses'e 20 yılını verdi.
İşte başta İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın makyajsız hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin en doğal halleri...