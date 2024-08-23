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İbrahim Tatlıses'in en küçüğü Elif Ada koca kız oldu! Baba-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! İlk yorum anne Ayşegül Yıldız’dan!

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile arasındaki gerginlikle uzun bir süre gündem oldu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise küçük kızı Elif Ada'nın sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada, "Babam" notunu düştüğü paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 10:05 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 10:05
İbrahim Tatlıses’in en küçüğü Elif Ada koca kız oldu! Baba-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! İlk yorum anne Ayşegül Yıldız’dan! 1

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, geçen aylarda oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı sorunlarla uzun bir süre magazin manşetlerinde yer almıştı.

İbrahim Tatlıses’in en küçüğü Elif Ada koca kız oldu! Baba-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! İlk yorum anne Ayşegül Yıldız’dan! 2

Oğluyla arasındaki buzları eriten İbrahim Tatlıses, daha sonra ise 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile arasındaki gerginlikle gündeme gelmişti.

İbrahim Tatlıses’in en küçüğü Elif Ada koca kız oldu! Baba-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! İlk yorum anne Ayşegül Yıldız’dan! 3

Baba-kız arasındaki gerginlik devam ederken Tatlıses, bu kez küçük kızı Elif Ada ile adından söz ettirdi.

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