İbrahim Tatlıses'in en küçüğü Elif Ada koca kız oldu! Baba-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! İlk yorum anne Ayşegül Yıldız’dan!

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile arasındaki gerginlikle uzun bir süre gündem oldu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise küçük kızı Elif Ada'nın sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada, "Babam" notunu düştüğü paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşım...