Filiz Akın ile Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu 59 yaşına bastı! Gülşen Bubikoğlu’ndan nostaljik aile pozu geldi: Eşi, kızı ve İlker’le...

Türk sinema sektörünün Bay Sinema lakaplı duayen ismi Türker İnanoğlu, Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ile 1964-1974 yılları arasında evli kaldı ve İlker adını verdiği bir oğlu oldu. Akın'dan sonra gönlünü bir başka Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'na kaptıran Türker İnanoğlu'nun bu evlilikten de kızı Zeynep dünyaya geldi. Geçen nisan ayında aramızdan ayrılan İnanoğlu'nun oyuncu oğlu Türker İnanoğlu, 59 yaşına bastı. Gülşen Bubikoğlu ise ünlü oyuncunun doğum gününü geçmiş yıllara ait bir aile pozuyla kutladı. İşte o paylaşım...
Türk sinema sektörünün "Bay Sinema" lakaplı duayen ismi Türker İnanoğlu, Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ile 1964 yılında dünyaevine girdi.
1974'te boşanan ünlü çiftin bu evlilikten İlker adını verdikleri bir oğlu oldu. Akın'dan sonra gönlünü bir başka Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'na kaptıran Türker İnanoğlu'nun bu evlilikten de kızı Zeynep dünyaya geldi.
2 çocuk babası Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da vefat etti. Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatının ardından Türker İnanoğlu ile dans ettiği anlara ait eski bir kareyi "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani... Herkesin harcı değil..." notuyla paylaşarak takipçilerini duygulandırdı.