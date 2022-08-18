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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses’in elleriyle beslediği kızına bakın! Elif Ada son haliyle hayran bıraktı! Annesi Ayşegül Yıldız’ın boyuna yetişti

İbrahim Tatlıses’in elleriyle beslediği kızına bakın! Elif Ada son haliyle hayran bıraktı! Annesi Ayşegül Yıldız’ın boyuna yetişti

İbrahim Tatlıses'in elleriyle beslediği kızına bakın! İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada Tatlıses, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Elif Ada Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile pozlarını "Canım babam elleriyle besler" notuyla yayınladı. Baba-kızın o halleri sosyal medyayı sallarken Elif Ada'nın son hali dikkat çekti. Annesi Ayşegül Yıldız'ın boyuna yetişen Elif Ada, güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli kızı Elif Ada...

18.08.2022 01:41 - Son Güncelleme: 18.08.2022 01:44
İbrahim Tatlıses’in elleriyle beslediği kızına bakın! Elif Ada son haliyle hayran bıraktı! Annesi Ayşegül Yıldız’ın boyuna yetişti

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada Tatlıses, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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İbrahim Tatlıses’in elleriyle beslediği kızına bakın! Elif Ada son haliyle hayran bıraktı! Annesi Ayşegül Yıldız’ın boyuna yetişti

Elif Ada Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in kendisine elleriyle yemek yedirdiği anlara ait kareyi Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

İbrahim Tatlıses’in elleriyle beslediği kızına bakın! Elif Ada son haliyle hayran bıraktı! Annesi Ayşegül Yıldız’ın boyuna yetişti

Elif Ada Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile pozlarını "Canım babam elleriyle besler" notuyla yayınladı.

İbrahim Tatlıses’in elleriyle beslediği kızına bakın! Elif Ada son haliyle hayran bıraktı! Annesi Ayşegül Yıldız’ın boyuna yetişti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

İbrahim Tatlıses’in elleriyle beslediği kızına bakın! Elif Ada son haliyle hayran bıraktı! Annesi Ayşegül Yıldız’ın boyuna yetişti

Baba-kızın o halleri sosyal medyayı sallarken Elif Ada'nın son hali dikkat çekti.

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