İbrahim Tatlıses’in elleriyle beslediği kızına bakın! Elif Ada son haliyle hayran bıraktı! Annesi Ayşegül Yıldız’ın boyuna yetişti
İbrahim Tatlıses'in elleriyle beslediği kızına bakın! İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada Tatlıses, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Elif Ada Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile pozlarını "Canım babam elleriyle besler" notuyla yayınladı. Baba-kızın o halleri sosyal medyayı sallarken Elif Ada'nın son hali dikkat çekti. Annesi Ayşegül Yıldız'ın boyuna yetişen Elif Ada, güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli kızı Elif Ada...
18.08.2022 01:41 - Son Güncelleme: 18.08.2022 01:44
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada Tatlıses, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Elif Ada Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in kendisine elleriyle yemek yedirdiği anlara ait kareyi Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.
Elif Ada Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile pozlarını "Canım babam elleriyle besler" notuyla yayınladı.