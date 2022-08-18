Esra Erol ile eşi Ali Özbir’den teknede romantik poz! Ünlü çift aşka geldi ortalık sallandı! İlk yorum sıkı dostu Bergüzar Korel’den...
ATV ekranlarının başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol, hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından eşi Ali Özbir ve oğulları İdris Ali ile Ömer Erol'la birlikte tatile çıkmıştı. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atan sunucu, burada verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmemişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Erol, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve eşi Ali Özbir ile verdiği romantik pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin, romantik pozu sosyal medyayı sallarken ilk yorum Bergüzar Korel'den geldi. İşte Ali Özbir ile Esra Erol'un tekne pozu...
18.08.2022 00:44 - Son Güncelleme: 18.08.2022 00:44
Ünlü sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla büyük beğeni topladı ve geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Erol, burada verdiği keyifli pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan güzel sunucu, eşi Ali Özbir ile verdiği romantik pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.