İbrahim Tatlıses’in “Çok seviyorum” dediği kızı Elif Ada’nın son haline bakın! Baba-kız sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada ile bir paylaşımda bulundu. Kızının kendisine sarıldığı anlara ait bir kareyi Instagram hesabında yayınlayan ünlü türkücü, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekerken Elif Ada'nın kendisine olan benzerliğini vurguladı. Öte yandan Elif Eda son haliyle büyük beğeni topladı. İşte İbrahim Tatlıses'in baba-kız paylaşımı...
05.10.2022 18:21 - Son Güncelleme: 05.10.2022 18:21
Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada ile bir paylaşımda bulundu.