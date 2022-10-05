İbrahim Tatlıses’in “Çok seviyorum” dediği kızı Elif Ada’nın son haline bakın! Baba-kız sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu

Ünlü türkücü, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Böyle güzel gülen Elif Ada gördünüz mü? Allah bütün evlatlarımızı korusun, kollasın ve saklasın. Elif Ada'yı çok seviyorum. Sanki tık demiş babasının burnundan düşmüş, maşallah"