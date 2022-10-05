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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses’in “Çok seviyorum” dediği kızı Elif Ada’nın son haline bakın! Baba-kız sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu

İbrahim Tatlıses’in “Çok seviyorum” dediği kızı Elif Ada’nın son haline bakın! Baba-kız sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada ile bir paylaşımda bulundu. Kızının kendisine sarıldığı anlara ait bir kareyi Instagram hesabında yayınlayan ünlü türkücü, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekerken Elif Ada'nın kendisine olan benzerliğini vurguladı. Öte yandan Elif Eda son haliyle büyük beğeni topladı. İşte İbrahim Tatlıses'in baba-kız paylaşımı...

05.10.2022 18:21 - Son Güncelleme: 05.10.2022 18:21
İbrahim Tatlıses’in “Çok seviyorum” dediği kızı Elif Ada’nın son haline bakın! Baba-kız sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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İbrahim Tatlıses’in “Çok seviyorum” dediği kızı Elif Ada’nın son haline bakın! Baba-kız sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu

Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada ile bir paylaşımda bulundu.

İbrahim Tatlıses’in “Çok seviyorum” dediği kızı Elif Ada’nın son haline bakın! Baba-kız sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu

Kızının kendisine sarıldığı anlara ait bir kareyi Instagram hesabında yayınlayan ünlü türkücü, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses’in “Çok seviyorum” dediği kızı Elif Ada’nın son haline bakın! Baba-kız sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu

Ünlü türkücü, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Böyle güzel gülen Elif Ada gördünüz mü? Allah bütün evlatlarımızı korusun, kollasın ve saklasın. Elif Ada'yı çok seviyorum. Sanki tık demiş babasının burnundan düşmüş, maşallah"

İbrahim Tatlıses’in “Çok seviyorum” dediği kızı Elif Ada’nın son haline bakın! Baba-kız sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayılarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

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