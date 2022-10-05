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Haberler Magazin 5 ay önce anne olan Seray Sever’den şezlong pozu! İkiz annesi güneşlendiği halini paylaştı gören bir daha baktı! Kim der 49 yaşında...

5 ay önce anne olan Seray Sever’den şezlong pozu! İkiz annesi güneşlendiği halini paylaştı gören bir daha baktı! Kim der 49 yaşında...

Mayıs ayında ikizlerine kavuşan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, Alya ve Sofia adını verdiği kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Hem hamilelik süreci hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu, son yayınladığı fotoğrafla yine gündem oldu. Ancak Sever bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. Bodrum'da deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, şezlongda güneşlendiği anları paylaştı. Çiçeği burnunda anne Sever'i görenler "Kim der 49 yaşında" yorumunda bulundu. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...

05.10.2022 18:49 - Son Güncelleme: 05.10.2022 19:10
5 ay önce anne olan Seray Sever’den şezlong pozu! İkiz annesi güneşlendiği halini paylaştı gören bir daha baktı! Kim der 49 yaşında...

Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever, geçen sezon 'Doya Doya Moda' programıyla ekrana gelmiş ve programın final yapmasıyla birlikte hamile olduğunu açıklamıştı.

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5 ay önce anne olan Seray Sever’den şezlong pozu! İkiz annesi güneşlendiği halini paylaştı gören bir daha baktı! Kim der 49 yaşında...

5 ay önce doğum yapan Sever, Alya ve Sofia adını verdiği kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

5 ay önce anne olan Seray Sever’den şezlong pozu! İkiz annesi güneşlendiği halini paylaştı gören bir daha baktı! Kim der 49 yaşında...

Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü oyuncu, doğum sonrası kızlarıyla pozlarını yayınlamayı da ihmal etmedi.

5 ay önce anne olan Seray Sever’den şezlong pozu! İkiz annesi güneşlendiği halini paylaştı gören bir daha baktı! Kim der 49 yaşında...

Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, şimdi ise bambaşka bir paylaşıma imza attı.

5 ay önce anne olan Seray Sever’den şezlong pozu! İkiz annesi güneşlendiği halini paylaştı gören bir daha baktı! Kim der 49 yaşında...

Bodrum'da deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, şezlongda güneşlendiği anları paylaştı.

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