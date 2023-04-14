İbrahim Tatlıses'in 'altın ufağım' dediği kızı 11 yaşına bastı! Ayşegül Yıldız'ı göbek dekoltesiyle görenler: '42'lik çıtır' 3 yıl evli kalmışlardı!
İbrahim Tatlıses ve eski eşi Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada 11 yaşında bast. 3 yıl evli kalmışlardı! İbrahim Tatlıses'in 'altın ufağım' dediği kızının doğum gününü kutladı. Partiye 42 yaşındaki Yıldız, göbek dekoltesiyle damga vurdu.
14.04.2023 10:04 - Son Güncelleme: 14.04.2023 10:05
2011-2013 yılları arasında evli kaldığı Ayşegül Yıldız'dan Elif Ada adında bir kız çocuğu sahibi olan İbrahim Tatlıses, kızının doğum gününü kutladı. Tatlıses, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. ''Altın ufağım'' dediği kızına seslenen ünlü türkücü, ''Ailemizin en küçüğü Elif Ada'm da büyüyor. Rabbim tüm çocuklarımıza sağlıklı uzun ömürler versin.'' dedi. Ayşegül Yıldız da, ''Annesinin kuzusu. Boyu boyuma huyu huyuma denk'' notlu bir paylaşımla partiden kareleri paylaştı. İşte detaylar...
Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada'nın doğum günü kutlamasından fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
İbrahim Tatlıses ise sosyal medya hesabı üzerinden kızı Elif Ada'nın fotoğrafının üzerine yazı yazarak doğum günün kutladı.