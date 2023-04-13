Songül Karlı yine bıçak altına yattı anbean paylaştı "Sarkmalar oluyordu onlar da güzel olacak" Estetik üstüne estetik yaptıran Songül Karlı...
Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı yine bıçak altına yattı. Ameliyat masasına yatmadan çekilen görüntüleri paylaşan Karlı bakın bu kez nereye dokunuşlar yaptıracak.
13.04.2023 13:44 - Son Güncelleme: 13.04.2023 13:44
Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, 2021 yılında Seda Sayan'ın izinden giderek yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırmıştı. Karlı, geçtiğimiz sene ise güzellik uğruna bir kez daha yüzünü gerdirmişti.
48 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Songül Karlı'nın değişimi, dikkat çekmişti.
HAYRANLARININ KARŞISINA GENÇLEŞEREK ÇIKACAK
Türk Halk müziğin güçlü yorumcusu Songül Karlı, son olarak geçirdiği operasyonların ardından hayranlarının karşısına gençleşerek çıkmaya hazırlanıyor. Karlı, dudak ve kol için kendisini plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahiye teslim etti.