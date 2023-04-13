RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Songül Karlı yine bıçak altına yattı anbean paylaştı "Sarkmalar oluyordu onlar da güzel olacak" Estetik üstüne estetik yaptıran Songül Karlı...

Songül Karlı yine bıçak altına yattı anbean paylaştı "Sarkmalar oluyordu onlar da güzel olacak" Estetik üstüne estetik yaptıran Songül Karlı...

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı yine bıçak altına yattı. Ameliyat masasına yatmadan çekilen görüntüleri paylaşan Karlı bakın bu kez nereye dokunuşlar yaptıracak.

13.04.2023 13:44 - Son Güncelleme: 13.04.2023 13:44
Songül Karlı yine bıçak altına yattı anbean paylaştı Sarkmalar oluyordu onlar da güzel olacak Estetik üstüne estetik yaptıran Songül Karlı...

Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, 2021 yılında Seda Sayan'ın izinden giderek yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırmıştı. Karlı, geçtiğimiz sene ise güzellik uğruna bir kez daha yüzünü gerdirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı yine bıçak altına yattı anbean paylaştı Sarkmalar oluyordu onlar da güzel olacak Estetik üstüne estetik yaptıran Songül Karlı...

48 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Songül Karlı'nın değişimi, dikkat çekmişti.

Songül Karlı yine bıçak altına yattı anbean paylaştı Sarkmalar oluyordu onlar da güzel olacak Estetik üstüne estetik yaptıran Songül Karlı...

HAYRANLARININ KARŞISINA GENÇLEŞEREK ÇIKACAK

Türk Halk müziğin güçlü yorumcusu Songül Karlı, son olarak geçirdiği operasyonların ardından hayranlarının karşısına gençleşerek çıkmaya hazırlanıyor. Karlı, dudak ve kol için kendisini plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahiye teslim etti.

Songül Karlı yine bıçak altına yattı anbean paylaştı Sarkmalar oluyordu onlar da güzel olacak Estetik üstüne estetik yaptıran Songül Karlı...

"SONUÇ 7-10 GÜN SONRA GÖRÜNÜR OLACAK"

Ünlü ismin doktoru ameliyat öncesi konuşarak; "Songül Hanım'ın dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı yapacağız. Dudağını biraz yukarı alacağız. Orta yüzü de gereceğiz" dedi ve ekledi:

Songül Karlı yine bıçak altına yattı anbean paylaştı Sarkmalar oluyordu onlar da güzel olacak Estetik üstüne estetik yaptıran Songül Karlı...

Kollar için vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe yapacağız. Böylece 2-3 gün sonra günlük aktivitelerimizi yapabiliyor olurken 7 ile 10 gün sonra sonuç tüm güzelliğiyle görünür olacak.

SON DAKİKA