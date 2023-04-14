27 yaşında kızı olan Mehmet Ali Erbil'den skandal sözler "Serenay Sarıkaya'yı değil Aleyna Tilki'yi öpmek isterim" Tepkiler çığ oldu
Ölümlerden dönen Mehmet Ali Erbil, skandal açıklamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Çağla Şıkel hakkında söyledikleriyle çok konuşulmuş ardından özür dilemişti Erbil... O olaydan sonra şimdi de Serenay Sarıkaya ve Aleyna Tilki hakkındaki söylemleriyle gündeme bomba gibi düştü. Erbil, bu açıklamalar sonrasında sosyal medyada adeta tefe konuldu. İşte Mehmet Ali Erbil'in o skandal sözleri.
Önce Ece Ronay, ardından Melike Öcalan sonrasında ise Çağla Şıkel... Haklarındaki söyledikleriyle günlerce magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil bu kez Serenay Sarıkaya ve Aleyna Tilki hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde.
Klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmıştı Mehmet Ali Erbil.
Bir ödül töreninde sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, sunucu Melike Öcalan'a, "Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." demişti.
"KULİSİMDEN ÇIKMAZDI"
66 yaşındaki sanatçı Çağla Şıkel hakkında da "Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup, hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" ifadelerini kullanmıştı.
TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA
Mehmet Ali Erbil, tüm bunların ardından tepki çeken bir açıklamada daha bulundu. Önceki akşam Florya'da bir mekanda iftar açan ünlü şovmen; gazeteciler ile bir araya geldi.