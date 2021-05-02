İbrahim Tatlıses’in acı günü! Tatlıses canım ciğerim dediği kişiyi kaybetti, yasa boğuldu! İbo Show ertelenecek mi?
Magazin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı ve usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in acı günü yaşadı. Tatlıses canım ciğerim dediği kişiyi kaybetti, yasa boğuldu. Sevenleri merakla kimi kaybettiğini araştırmaya başlarken bir yandan da bu kayıptan dolayı yasta olan İbrahim Tatlıses'in İbo Show programının çekimlerine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Son bölümde Ebru Yaşar'a verdiği evlilik cevabı da gündeme oturmuştu. Peki İbrahim Tatlıses evlendi mi? İbo Show ertelenecek mi? İşte merak edilenler…
Magazin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı ve usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in acı günü yaşadı. Tatlıses canım ciğerim dediği kişiyi kaybetti, yasa boğuldu. Sevenleri merakla kimi kaybettiğini araştırmaya başlarken bir yandan da bu kayıptan dolayı yasta olan İbrahim Tatlıses'in İbo Show programının çekimlerine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Son bölümde Ebru Yaşar'a verdiği evlilik cevabı da gündeme oturmuştu. Peki İbrahim Tatlıses evlendi mi? İbo Show ertelenecek mi? İşte merak edilenler…
İbo Show program ile 9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses acı kaybı ile gündeme geldi. Çok sevdiği yakınını kaybeden imperator lakaplı usta sanatçı bu haberden sonra yıkıldı. İzleyiciler merakla kim olduğunu araştırırken bir yandan da İbo Show yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eder oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bir olay ise 5.kez evlendiği yönünde oldu. Dün akşamki İbo Show son bölümde evlendiğini açıklayan İbrahim Tatlıses herkesi şoke etti. İşte ayrıntılar…
DAYISI VEFAT ETTİ
69 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Adıyaman'da yaşayan dayısı Emin Dadak hayatını kaybetti. Dadak'ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Dayısının ölüm haberini alan Tatlıses'in büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi. Ünlü türkücü, vefat etmeden önce dayısıyla sık sık telefonda görüşüyürdu.
İBRAHİM TATLISES EVLENDİ Mİ?
İbo Show son bölümde konuk Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.