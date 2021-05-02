İbrahim Tatlıses’in acı günü! Tatlıses canım ciğerim dediği kişiyi kaybetti, yasa boğuldu! İbo Show ertelenecek mi?

İbo Show program ile 9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses acı kaybı ile gündeme geldi. Çok sevdiği yakınını kaybeden imperator lakaplı usta sanatçı bu haberden sonra yıkıldı. İzleyiciler merakla kim olduğunu araştırırken bir yandan da İbo Show yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eder oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bir olay ise 5.kez evlendiği yönünde oldu. Dün akşamki İbo Show son bölümde evlendiğini açıklayan İbrahim Tatlıses herkesi şoke etti. İşte ayrıntılar…