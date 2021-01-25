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İbrahim Tatlıses'i öldürmek için tutulan tetikçinin sır mektubu ortaya çıktı! Meğer suikastten 3 yıl önce...

İbrahim Tatlıses'i öldürmek için tutulan tetikçinin sır mektubu ortaya çıktı. 14 Mart 2011 gecesi İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses, ağır yaralandı ancak hayata tutunmayı başardı. İbrahim Tatlıses suikast girişiminden 3 yıl önce bir numaralı zanlı Abdullah Uçmak'ın Tatlıses'e tehdit dolu bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

25.01.2021 09:57 - Son Güncelleme: 25.01.2021 11:02
İbrahim Tatlıses'i öldürmek için tutulan tetikçinin sır mektubu ortaya çıktı! Meğer suikastten 3 yıl önce...

İbrahim Tatlıses'i öldürmek için tutulan tetikçinin sır mektubu ortaya çıktı! Bir numaralı zanlı Abdullah Uçmak meğer suikastten 3 yıl önce Tatlıses'e tehdit dolu bir mektup göndermiş...İşte İbrahim Tatlıse'in vurulmasına ilişkin olayla ilgili detaylar...

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İbrahim Tatlıses'i öldürmek için tutulan tetikçinin sır mektubu ortaya çıktı! Meğer suikastten 3 yıl önce...

İBRAHİM TATLISES NE ZAMAN VURULDU?

14 Mart 2011 gecesi İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı.

İbrahim Tatlıses'i öldürmek için tutulan tetikçinin sır mektubu ortaya çıktı! Meğer suikastten 3 yıl önce...

Doktorlar tarafından yapılan resmî açıklama şöyleydi; "Sanatçının hayatî tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az." Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır. Gri Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır.

İbrahim Tatlıses'i öldürmek için tutulan tetikçinin sır mektubu ortaya çıktı! Meğer suikastten 3 yıl önce...

İki hafta boyunca Acıbadem'de özel bir hastanede yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarıldı, böylece hayati tehlikesi ortadan kalktı.

İbrahim Tatlıses'i öldürmek için tutulan tetikçinin sır mektubu ortaya çıktı! Meğer suikastten 3 yıl önce...

6 Nisan 2011 tarihi itibarı ile ailesi tedavilerin Almanya da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürmüşlerdir. Sonraki yıllarda Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan Amerikalı beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu yapıldı.