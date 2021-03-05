İbrahim Tatlıses'i küs kızıyla barıştıran kişi ortaya çıktı! Gülçin Karakaya kaleyi içinden fethetti
İbrahim Tatlıses'i küs kızıyla barıştıran kişi ortaya çıktı! Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 'İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya evleniyor' iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşan ve ardından Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yakınlığını gösteren paylaşımlarda bulunan Gülçin Karakaya meğer kaleyi içinden fethetmiş... 26 yaşındaki Karakaya'nın Tatlıses ile uzun süredir küs olduğu kızı Dilan Çıtak'ı barıştıran kişi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
KALEYİ İÇİNDEN FETHETTİ
İbrahim Tatlıses'i küs kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile barıştıran kişinin Gülçin Karakaya olduğu ortaya çıktı. Genç şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz ay babasını evinde ağırlayarak sorunları çözdü. Buluşmanın perde arkasının detayları belli olurken işin içinde Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya çıktı. İbrahim Tatlıses'le evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Gülçin Karakaya, ünlü sanatçının kızı Dilan Çıtak'la da yakın arkadaş oldu.
26 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu geçtiğimiz günlerde sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Hürriyet'in haberine göre; İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı. Karakaya, Tatlıses'ten beklediği evlilik teklifini aldı ve 'Evet' cevabını verdi. İkili, şimdi nikah için hazırlıklara başladı. Gülçin Karakaya'nın ailesi "Bu iş ya bitsin ya da evlenin" diye baskı yaptığı da iddialar arasında...