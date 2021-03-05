İbrahim Tatlıses'i küs kızıyla barıştıran kişi ortaya çıktı! Gülçin Karakaya kaleyi içinden fethetti

26 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu geçtiğimiz günlerde sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Hürriyet'in haberine göre; İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı. Karakaya, Tatlıses'ten beklediği evlilik teklifini aldı ve 'Evet' cevabını verdi. İkili, şimdi nikah için hazırlıklara başladı. Gülçin Karakaya'nın ailesi "Bu iş ya bitsin ya da evlenin" diye baskı yaptığı da iddialar arasında...