İbrahim Tatlıses'e torun mu geliyor Derya Tuna açıkladı "İşte İdo ve Yasemin’in gizli bebekleri!" Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses...
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli'yle 1 yıl önce görkemli bir düğünde dünyaevine girmişti. Herkes ünlü çiftten bebek haberi beklerken kayın valide Derya Tuna, basın mensupların torun istediğini söylemişti... Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Yasemin Şefkatli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım 'Hamilelik' iddialarını gündeme gelmişti. Konu hakkında açıklama Derya Tuna'dan geldi.
16.03.2023 08:44 - Son Güncelleme: 16.03.2023 08:44
Sosyal medyada 500 bini aşkın takipçisi olan Yasemin Şefkatli'nin attığı her adım yakından takip ediliyor.