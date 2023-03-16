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Haberler Magazin Bir dönem neredeyse her yerdeydi şimdi hatırlayan zor bulunur! Esra Ceyhan'ı bir de yıllar sonra görün! Son haliyle şaşırttı

Bir dönem neredeyse her yerdeydi şimdi hatırlayan zor bulunur! Esra Ceyhan'ı bir de yıllar sonra görün! Son haliyle şaşırttı

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı ile Atv ekranlarında uzun soluklu yayın hayatı yaşayan ve her daim zirvede kalan başarılı sunucu Esra Ceyhan sonrasında ekranlardan elini eteğini çekti. 54 yaşındaki Esra Ceyhan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan sunucu Esra Ceyhan, kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürdürüyor. Aldığı kiloların da etkisiyle değişen Esra Ceyhan'ın son halini görenler çok şaşırıyor. İşte sosyal medyada çok konuşulan Esra Ceyhan'ın son hali ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi...

16.03.2023 08:51 - Son Güncelleme: 16.03.2023 08:51
Bir dönem neredeyse her yerdeydi şimdi hatırlayan zor bulunur! Esra Ceyhan’ı bir de yıllar sonra görün! Son haliyle şaşırttı

Bir dönemin klasiği haline gelen ve Atv ekranlarında yayınlanan Esra Ceyhan ile A'dan Z'ye programını sunan 51 yaşındaki Esra Ceyhan, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Kızı ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Esra Ceyhan'ın son halini görenler çok şaşırıyor.

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Bir dönem neredeyse her yerdeydi şimdi hatırlayan zor bulunur! Esra Ceyhan’ı bir de yıllar sonra görün! Son haliyle şaşırttı

Başta güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Esra Ceyhan olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Bir dönem neredeyse her yerdeydi şimdi hatırlayan zor bulunur! Esra Ceyhan’ı bir de yıllar sonra görün! Son haliyle şaşırttı

LİNET

Bir dönem neredeyse her yerdeydi şimdi hatırlayan zor bulunur! Esra Ceyhan’ı bir de yıllar sonra görün! Son haliyle şaşırttı

HAZAL ŞENEL

Bir dönem neredeyse her yerdeydi şimdi hatırlayan zor bulunur! Esra Ceyhan’ı bir de yıllar sonra görün! Son haliyle şaşırttı

DUYGU ÖZASLAN

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