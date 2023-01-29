İbrahim Tatlıses’e ‘kanlı’ tehdit! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü: "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim"
İbrahim Tatlıses'e 'kanlı' tehdit! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... İbrahim Tatlıses'e ulaşmak ve şiirlerini göstermek isteyip ofisini arayan şahıs, ünlü şarkıcı ile konuşamayınca tehditler savurdu, olay yargıya intikal etti. 14 Mart 2011 gecesi İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ve kadın çalışanına tehdit olayında tüm detaylar haberimizde...
29.01.2023 09:47 - Son Güncelleme: 29.01.2023 10:07
İbrahim Tatlıses'e ait Tatlıses Prodüksiyon şirketini arayan ve isminin Ercan Y. (53) olduğu belirlenen bir vatandaş, ünlü sanatçıya yazdığı şiiri göstermek için ulaşmak istediğini söyledi.