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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses’e ‘kanlı’ tehdit! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü: "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim"

İbrahim Tatlıses’e ‘kanlı’ tehdit! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü: "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim"

İbrahim Tatlıses'e 'kanlı' tehdit! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... İbrahim Tatlıses'e ulaşmak ve şiirlerini göstermek isteyip ofisini arayan şahıs, ünlü şarkıcı ile konuşamayınca tehditler savurdu, olay yargıya intikal etti. 14 Mart 2011 gecesi İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ve kadın çalışanına tehdit olayında tüm detaylar haberimizde...

29.01.2023 09:47 - Son Güncelleme: 29.01.2023 10:07
İbrahim Tatlıses’e ‘kanlı’ tehdit! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü: Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim

"YEMİN OLSUN BEN BU KANI DÖKECEĞİM"

2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... İbrahim Tatlıses'e 'kanlı' tehdit!

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İbrahim Tatlıses’e ‘kanlı’ tehdit! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü: Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim

İbrahim Tatlıses'e ait Tatlıses Prodüksiyon şirketini arayan ve isminin Ercan Y. (53) olduğu belirlenen bir vatandaş, ünlü sanatçıya yazdığı şiiri göstermek için ulaşmak istediğini söyledi.

İbrahim Tatlıses’e ‘kanlı’ tehdit! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü: Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim

Telefonu yanıtlayan şirket çalışanı Leyla Y., Tatlıses'in İzmir'de olduğunu söyledi. Ancak bu yanıttan hoşlanmayan Ercan Y., şirket çalışanına "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim" diyerek tehditler savurdu.

İbrahim Tatlıses’e ‘kanlı’ tehdit! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü: Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim

Sabah'ın haberine göre aldığı tehditler sonrası şoke olan genç kadın durumu ünlü şarkıcı ve avukatlara bildirdi. Şirket avukatları durumu derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek bahsi geçen şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İbrahim Tatlıses’e ‘kanlı’ tehdit! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü: Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim

Şüpheli ifadesinde şirketi aradığını, kendisinin İzmir'e yönlendirildiğini. Daha sonra kendisine söylendiği üzere İzmir'de bulunan Tatlıses'e ait restoranı aradığında ise telefondaki kişilerin şiirlerini alıp İzmir'e gelmesini istediklerini söyledi.

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