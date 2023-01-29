Acun kararını verdi! Ebru Gündeş'le düşman olan Hadise ile Murda'nın WhatsApp mesajı olay olmuştu o gerçek ortaya çıktı meğer O Ses Rap...
Acun kararını verdi! Ebru Gündeş'le düşman olan Hadise ile Murda'nın WhatsApp mesajı olay olmuştu o gerçek ortaya çıktı. 10 yıldır O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü şarkıcı Hadise, Ebru Gündeş'le yaşadığı polemik sonrası yarışmadan ayrılmıştı. Ardından Hadise ile Ebru Gündeş'in aslında 'yasak aşk' krizi yaşadığı ortaya çıkmıştı. Günlerce fşalanan Hadise-Reza Zarrab ilişkisinin ardından Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye atağı geldi. İddiaya göre Hadise, O Ses Rap jürisinde yer alacak. İşte detaylar...
Acun kararını verdi! Ebru Gündeş'le düşman olan Hadise ile Murda'nın WhatsApp mesajı olay olmuştu o gerçek ortaya çıktı meğer O Ses Rap jüri üyesi olacaklarmış...
"O Ses Türkiye" jürisinden ayrılması uzun süre konuşulan Hadise geri dönüyor. Ebru Gündeş ile yaşadıklarından sonra Acun Ilıcalı'nın jüriden gönderdiği iddia edilen Hadise yine jüri olacak. Ancak bu sefer farklı bir yarışmada... 'Pop Bizde'nin haberine göre; Acun Ilıcalı bu kez 'O Ses Rap"i izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 2 yıl önce dijital platformda yayınlanan O Ses Rap yeniden başlıyor.
Jüride kesin olarak anlaşma sağlanan üç isim belli oldu: Hadise, Eypio ve Murda! Son olarak Mero'nun yerine Acun Ilıcalı'nın Sefo ile görüştüğü ve Sefo'nun da jüriliğe sıcak baktığı iddia edildi.
Seçmeleri başlayan yarışmanın çekimlerine de az kalmış.
Hadise, Murda ile WhatsApp mesajını sosyal medya hesabından paylaşmıştı geçtiğimiz günlerde. İş birliği içinde olan ikiliyi O Ses Türkiye'de göreceğini öğrenen hayranları bir hayli heyecanlı...
"HADİSE'NİN OFİSİNE GELEN O ÇANTA..."
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkının O Ses Türkiye kulisinde ifşalandığı iddiası geçtiğimiz aylarda herkesi şoke etmişti.