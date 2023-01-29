Acun kararını verdi! Ebru Gündeş’le düşman olan Hadise ile Murda’nın WhatsApp mesajı olay olmuştu o gerçek ortaya çıktı meğer O Ses Rap...

"O Ses Türkiye" jürisinden ayrılması uzun süre konuşulan Hadise geri dönüyor. Ebru Gündeş ile yaşadıklarından sonra Acun Ilıcalı'nın jüriden gönderdiği iddia edilen Hadise yine jüri olacak. Ancak bu sefer farklı bir yarışmada... 'Pop Bizde'nin haberine göre; Acun Ilıcalı bu kez 'O Ses Rap"i izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 2 yıl önce dijital platformda yayınlanan O Ses Rap yeniden başlıyor.