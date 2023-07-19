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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'e 10'uncu torun geliyor! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bebek bekliyor! Bebeğin cinsiyeti ise...

İbrahim Tatlıses'e 10'uncu torun geliyor! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bebek bekliyor! Bebeğin cinsiyeti ise...

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, 2021'de görkemli bir düğünde dünyaevine girmişti. Herkes ünlü çiftten çok uzun süredir bebek haberi bekliyordu. O haber nihayet geldi. İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Böylelikle Tatlıses 10.kez dede olacak.

19.07.2023 08:56 - Son Güncelleme: 19.07.2023 08:56
İbrahim Tatlıses’e 10’uncu torun geliyor! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bebek bekliyor! Bebeğin cinsiyeti ise...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikâh masasına oturmuştu.

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İbrahim Tatlıses’e 10’uncu torun geliyor! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bebek bekliyor! Bebeğin cinsiyeti ise...

Hürriyet'in haberine göre; Yasemin Şefkatli Tatlıses, 2.5 aylık hamile.

İbrahim Tatlıses’e 10’uncu torun geliyor! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bebek bekliyor! Bebeğin cinsiyeti ise...

Bebeğin cinsiyeti ise henüz belli değil. Çift, nazar değer korkusuyla şimdilik herkesten saklamayı başarmışlar.

İbrahim Tatlıses’e 10’uncu torun geliyor! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bebek bekliyor! Bebeğin cinsiyeti ise...

İBRAHİM TATLISES'İN 10. TORUNU

Yedi çocuğundan dokuz torunu olan İbrahim Tatlıses, böylece 10'uncu kez dede olmaya hazırlanıyor.

İbrahim Tatlıses’e 10’uncu torun geliyor! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bebek bekliyor! Bebeğin cinsiyeti ise...

Usta sanatçının kızı Dilan Tatlıses de geçtiğimiz ekim ayında 8 yıllık sevgilisi Levent Dörter ile nikâh masasına oturmuştu. Herkes Dilan Tatlıses'in, İmparator'u tekrar dede yapacağını düşünürken, müjdeli Haber İdo-Yasemin Tatlıses cephesinden geldi.

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