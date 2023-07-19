İbrahim Tatlıses'e 10'uncu torun geliyor! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bebek bekliyor! Bebeğin cinsiyeti ise...
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, 2021'de görkemli bir düğünde dünyaevine girmişti. Herkes ünlü çiftten çok uzun süredir bebek haberi bekliyordu. O haber nihayet geldi. İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Böylelikle Tatlıses 10.kez dede olacak.
19.07.2023 08:56 - Son Güncelleme: 19.07.2023 08:56
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikâh masasına oturmuştu.