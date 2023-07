Kim Milyoner Olmak İster'de Batı’nın gerçek yüzünü gözler önüne seren 'balina katliamı' sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan sert tepki

KENAN İMİRZALIOĞLU SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Başarılı sunucu Kemal İmirzalıoğlu yaşanan bu katliama sert tepki gösterdi. İmirzalıoğlu "Ben bunun haberini okumuştum ve çok büyük öfke duymuştum. Bunu her yıl yapıyorlar. O gelenek belki Vikinglerin zamanında çocuklarını doyurmak için hani çıkalım kışlık yiyeceğimizi de ayıralım olabilirdi. Ama 21. Yüzyılda bunun hala bu şekilde devam ediyor olabilmesi, o kadar gıda alternatifine rağmen denizdeki yunusları öldürüyor olmaları 1500 yunus ve bunu her sene yapıyorlar. Japonya'da da oluyor maalesef ama burada İskandinavlar çok medenidir, işte onların refah seviyesi, demokrasisi falan her şeyini örnek alırız böyle bir şeyler oluyor gerçekten hayal kırıklığı" dedi.