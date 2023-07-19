Kim Milyoner Olmak İster'de Batı’nın gerçek yüzünü gözler önüne seren 'balina katliamı' sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan sert tepki
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?" sorusu Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kenan İmirzalıoğlu sorunun ardından, "21. Yüzyılda bunun hala bu şekilde devam ediyor olabilmesi, o kadar gıda alternatifine rağmen denizdeki yunusları öldürüyor olmaları 1500 yunus ve bunu her sene yapıyorlar. Gerçekten hayal kırıklığı" diyerek çok insafsız olaya çok sert tepki gösterdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Başarılı yarışmacı Mahbup Reyhan'ın karşısına çıkan soru Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
KENAN İMİRZALIOĞLU SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Başarılı sunucu Kemal İmirzalıoğlu yaşanan bu katliama sert tepki gösterdi. İmirzalıoğlu "Ben bunun haberini okumuştum ve çok büyük öfke duymuştum. Bunu her yıl yapıyorlar. O gelenek belki Vikinglerin zamanında çocuklarını doyurmak için hani çıkalım kışlık yiyeceğimizi de ayıralım olabilirdi. Ama 21. Yüzyılda bunun hala bu şekilde devam ediyor olabilmesi, o kadar gıda alternatifine rağmen denizdeki yunusları öldürüyor olmaları 1500 yunus ve bunu her sene yapıyorlar. Japonya'da da oluyor maalesef ama burada İskandinavlar çok medenidir, işte onların refah seviyesi, demokrasisi falan her şeyini örnek alırız böyle bir şeyler oluyor gerçekten hayal kırıklığı" dedi.