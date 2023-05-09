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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses yere göğe sığdıramamıştı! Herkes estetiksiz zannediyordu ama... Ömer'in sinsi Süreyya'sı Simay Barlas estetik harikası çıktı!

İbrahim Tatlıses yere göğe sığdıramamıştı! Herkes estetiksiz zannediyordu ama... Ömer'in sinsi Süreyya'sı Simay Barlas estetik harikası çıktı!

24 yaşındaki ünlü oyuncu Simay Barlas, son zamanlarda estetik harikası olarak adından söz ettiriyor. Özellikle "Zalim İstanbul" ve "Aziz" dizileriyle tanınan genç yetenek, kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. Ancak en büyük çıkışını "Aziz" dizisiyle gerçekleştirdi. Bu dizinin en sadık takipçilerinden biri olan İbrahim Tatlıses, Barlas'ı övgülerle anlatarak takdirini dile getirmişti. Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz'de oynayan Efnan kızımı örnek alsınlar. Oralarıyla buralarıyla oynamasınlar. Bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok..." şeklinde bir yorumda bulunmuştu. İşte Simay Barlas'ın estetiksiz haliyle herkesi şaşırtan görünümü!

09.05.2023 09:15 - Son Güncelleme: 09.05.2023 09:15
İbrahim Tatlıses yere göğe sığdıramamıştı! Herkes estetiksiz zannediyordu ama... Ömer’in sinsi Süreyya’sı Simay Barlas estetik harikası çıktı!

Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas meğer estetikliymiş! Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses yere göğe sığdıramamıştı! Herkes estetiksiz zannediyordu ama...

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İbrahim Tatlıses yere göğe sığdıramamıştı! Herkes estetiksiz zannediyordu ama... Ömer’in sinsi Süreyya’sı Simay Barlas estetik harikası çıktı!

İlk kez Paramparça adlı dizi ile ekranlarda boy gösteren Simay Barlas daha sonra Hayat Bazen Tatlıdır, Adı Efsane Zalim İstanbul dizilerinde rol aldı.

İbrahim Tatlıses yere göğe sığdıramamıştı! Herkes estetiksiz zannediyordu ama... Ömer’in sinsi Süreyya’sı Simay Barlas estetik harikası çıktı!

En büyük çıkışını ise Aziz dizisiyle yapan genç oyuncu İbrahim Tatlıses'in de ilgisini çekti.

İbrahim Tatlıses yere göğe sığdıramamıştı! Herkes estetiksiz zannediyordu ama... Ömer’in sinsi Süreyya’sı Simay Barlas estetik harikası çıktı!

Ünlü türkücü, diziden bir görüntüyü Instagram hesabından yayınlamıitı. Dizide 'Efnan' karakterini canlandıran Simay Barlas'ın olduğu sahneyi paylaşan Tatlıses, oyuncuya övgüler yağdırmıştı.

İbrahim Tatlıses yere göğe sığdıramamıştı! Herkes estetiksiz zannediyordu ama... Ömer’in sinsi Süreyya’sı Simay Barlas estetik harikası çıktı!

"Vay benim Aziz kardeşim, bitirdin beni be bitirdin arkadaş. Bütün diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan ricamdır, Aziz'de oynayan Efnan kızımı örnek alsınlar. Oralarıyla buralarıyla oynamasınlar. Bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok..."

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