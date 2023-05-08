4 yıllık aşkta mutlu son! Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evlendi! Demet Akalın'dan bomba yorum geldi! "Aman Şeyma Subaşı görmesin..."
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık dört yıl önce Mustafa Aksakallı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan çift pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti.Ünlü çift bu akşam sade bir törenle dünyaevine girdi. Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi. Mola'dan gelinlikli ilk fotoğraf da jet hızıyla geldi. Paylaşım sosyal medyayı sallarken Demet Akalın'ın Ezgi Mola ile ilgili yaptığı yorum "Aman Şeyma Subaşı görmesin" dedirtti. Öte yandan Mola'nın yakın dostu Enis Arıkan da esprili paylaşımıyla yüzleti gülümsetti. İşte Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın nikahtan ilk karesi ve Demet Akalın'ın o yorumu...
08.05.2023 20:24 - Son Güncelleme: 08.05.2023 23:32
Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, Koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapmış ancak çift pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti.
2020 yılında evlilik kararı alan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, bu akşam İstanbul'da aile içinde gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.
Ezgi Mola'nın Nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi.
Ezgi Mola'dan gelinlikli ilk fotoğraf da jet hızıyla geldi. Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.