İbrahim Tatlıses ve torunları bir araya geldi! İbrahim Ayel ile Sinan Emir dedesinin omuzlarında böyle eğlendi! İdo Tatlıses o anları paylaştı...

Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde ameliyat haberiyle sevenlerini korkutmuştu. Ameliyat sonrası çabucak iyileşen İbrahim Tatlıses bu kez torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile keyifli anlar yaşadı. Ünlü sanatçının torunlarıyla geçirdiği bu özel anları oğlu İdo Tatlıses sosyal medyada hesabından paylaştı. İşte İbrahim Tatlıses ve torunları...