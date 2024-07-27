40 yıl sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal ve Fatma Girik'in Postacı filminde inanılmaz hata! Onlarca kez izledik ama kimse fark edememiş...

Türk sinemasının unutulmaz ikilisi Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrollerini paylaştığı "Postacı" filmi, yıllardır Yeşilçam'ın eskimeyen yapımları arasında yer alıyor. Ancak, filmin üzerinden 40 yıl geçtikten sonra fark edilen inanılmaz bir hata, izleyicileri şaşkına çevirdi. "Postacı" filmini onlarca kez izleyenler bile bu hatayı fark edememiş...