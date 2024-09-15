Gelin-görümce tatilde! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan düşman çatlatan paylaşım! İlk yorum baba Hakan Ural'dan...

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Geçtiğimiz haftalarda Sibel Can, gelini Merve Kaya Ural'ın doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabında samimi bir kaynana-gelin pozu paylaşmıştı. Can'ın, gelinine duyduğu sevgi ve özen bu fotoğrafta bir kez daha gözler önüne serilmişti.