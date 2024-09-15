Gelin-görümce tatilde! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan düşman çatlatan paylaşım! İlk yorum baba Hakan Ural'dan...

Geçtiğimiz haftalarda Sibel Can, gelini Merve Kaya Ural'ın doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabında samimi bir kaynana-gelin pozu paylaşmıştı. Can'ın, gelinine duyduğu sevgi ve özen bu fotoğrafta bir kez daha gözler önüne serilmişti.
Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa geçtiğimiz günlerde 30 yaşına basmıştı. Melisa yeni yaşını Instagram'da paylaştığı aile fotoğrafıyla kutlamıştı. Melisa Ural'dan son olarak abisi Engincan Ural'ın eşi Merve Kaya Ural ile tatil pozu geldi.
Sibel Can'ın ilk göz ağrısı oğlu Engin Can Ural 2022 yılında Merve Kaya ile dünyaevine girmişti.