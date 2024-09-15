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Gelin-görümce tatilde! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan düşman çatlatan paylaşım! İlk yorum baba Hakan Ural'dan...

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile Merve Kaya'nın 2022'deki evliliği hala gündemde kalmayı başarıyor. Başlarda "uzun sürmez" yorumları yapılan bu evlilik, genç çiftin uyumlu ilişkisi sayesinde beklentilerin aksine mutlu bir şekilde devam ediyor. Sibel Can'ın gelini Merve Kaya Ural'a olan sevgisi ise her fırsatta gözler önüne seriliyor. Son olarak ise Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Instagram hesabından Merve Kaya Ural ile çekilmiş bir tatil fotoğrafını paylaştı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 14:39 Güncelleme Tarihi15 Eylül 2024, 14:54
Gelin-görümce tatilde! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan düşman çatlatan paylaşım! İlk yorum baba Hakan Ural’dan... 1

Geçtiğimiz haftalarda Sibel Can, gelini Merve Kaya Ural'ın doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabında samimi bir kaynana-gelin pozu paylaşmıştı. Can'ın, gelinine duyduğu sevgi ve özen bu fotoğrafta bir kez daha gözler önüne serilmişti.

Gelin-görümce tatilde! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan düşman çatlatan paylaşım! İlk yorum baba Hakan Ural’dan... 2

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa geçtiğimiz günlerde 30 yaşına basmıştı. Melisa yeni yaşını Instagram'da paylaştığı aile fotoğrafıyla kutlamıştı. Melisa Ural'dan son olarak abisi Engincan Ural'ın eşi Merve Kaya Ural ile tatil pozu geldi.

Gelin-görümce tatilde! Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan düşman çatlatan paylaşım! İlk yorum baba Hakan Ural’dan... 3

Sibel Can'ın ilk göz ağrısı oğlu Engin Can Ural 2022 yılında Merve Kaya ile dünyaevine girmişti.

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