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Sibel Can kızı Melisa'nın gözünden daha bir başka... 50 yaşındaki Sibel Can'dan çok konuşulacak poz!

Henüz 13 yaşındayken müzikle tanıştı Sibel Can. Babasının kemanı eşliğinde farklı ülkelerde şarkı söyleyip dans eden Sibel Can'ın adı o zamanlar Deniz Engüzel'di... Türkiye'ye döndükten sonra işe başlayan Sibel Can, kısa sürede şöhreti yakaladı ve 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlilikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. 1999 yılında ayrıldıktan sonra başta bir evlilik gerçekleştiren ve Emir Aksüt adında bir oğlu daha olan usta isim, yalnızca şarkılarıyla değil özel hayatıyla da yakından takip ediliyor. Son olarak Sibel Can'ın kızı Melis Ural, annesinin fotoğrafıyla dikkat çekti. Gençliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sibel Can'ın şimdiki haline beğeni yağdı...

16.10.2020 17:42 - Son Güncelleme: 16.10.2020 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





