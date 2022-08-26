İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirerek ölümden dönmüştü o şoförün ifadesi ortaya çıktı! Meğer kanında alkol varmış...
İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirerek ölümden dönmüştü o şoförün ifadesi ortaya çıktı! Meğer kanında alkol varmış... Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde Tatlıses'in aracına çarpan kamyonet sürücüsü Gültekin G.'nin kanında alkol çıktı. Bu oran yasal sınırın altında bulunması sebebiyle sürücüyle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunulmazken, şüpheli sürücü ifadesinde 12 yıl önce Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını ve yolun kaygan olması sebebiyle aracın hakimiyetini kaybettiğini söyledi. İşte detaylar...
İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirerek ölümden dönmüştü o şoförün ifadesi ortaya çıktı! Meğer kanında alkol varmış...
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de arasında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemelerin sonuçlarına ulaşıldı.
Sabah'ın haberine göre, kaza mahallinde ve Tatlıses'in aracına çarpan kamyonette arama yapıldı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gültekin G.'nin (34) kullanımındaki iki adet cep telefonunda yapılan ön incelemede de herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı.
Şüpheli Gültekin G.'nin ifadesine de başvuruldu. İfadesinde, 12 yıl önce Konya'dan Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, kaza günü Ortakent bölgesine iş için gittiği sırada zeminin ıslak olması ve fren yapması sebebiyle arabasının kaydığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını söyledi.
KANINDA ALKOL ÇIKTI
Gültekin G.'nin kan örneği de alındı. Yapılan incelemelerde Gültekin G.'nin kanında alkole rastlandı. 0.10 etonol tespit edilen Gültekin G.'nin kaza saati ile kan örneği alma saati göz önünde bulundurularak yasal sınırın altında olduğu değerlendirmesi yapıldı.