İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirerek ölümden dönmüştü o şoförün ifadesi ortaya çıktı! Meğer kanında alkol varmış...

Sabah'ın haberine göre, kaza mahallinde ve Tatlıses'in aracına çarpan kamyonette arama yapıldı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gültekin G.'nin (34) kullanımındaki iki adet cep telefonunda yapılan ön incelemede de herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı.