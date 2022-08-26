17 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti Ufuk Özkan'dan itiraf geldi 'ilişkim hasar gördü gelin olarak çıktığım eve geri döndüm' Meğer...
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan cephesinden geçtiğimiz günlerdekötü haber gelmişti. Ünlü oyuncunun 17 yıllık evliliği tek celsede bittiği ortaya çıkmıştı. Boşanmanın ardından Ufuk Özkan'dan sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım gelmişti. Özkan önceki gün basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti ve samimi açıklamalarda bulundu. Bu açıklama sonrasında Özkan'ın eşi merak konusu oldu. Özkan'ın 2005'te nikah masasına oturduğu 17 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ufuk Özkan'ın boşanma nedeni ve eşi...
26.08.2022 10:07 - Son Güncelleme: 26.08.2022 10:07
Son olarak 'Kalk Gidelim' adlı dizide rol alan Ufuk Özkan, ile Nazan Güneş, 2005'te nikâh masasına oturmuştu. 17 yıllık evlilikte fikir uyuşmazlığı yaşayan ikili, evliliklerine ikinci bir şans vermişti. Aralarındaki sorunları çözemeyen ikili, geçtiğimiz hafta İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşanmıştı.
KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ufuk Özkan, son olarak üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşmıştı. Bugüne kadar yaşadıklarını anlatan Özkan, biten evliliği hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, gençliğine de seslenmişti. İşte Ufuk Özkan'ın o paylaşımı: