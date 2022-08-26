17 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti Ufuk Özkan’dan itiraf geldi ’ilişkim hasar gördü gelin olarak çıktığım eve geri döndüm’ Meğer...

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ufuk Özkan, son olarak üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşmıştı. Bugüne kadar yaşadıklarını anlatan Özkan, biten evliliği hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, gençliğine de seslenmişti. İşte Ufuk Özkan'ın o paylaşımı: