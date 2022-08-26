Arka Sokaklar'ın dikbaşlı Zeynep'iydi... Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem'i ortalığı salladı görenlerin nutku tutuldu: "Ablasının kopyası"
Arka Sokaklar'ın dikbaşlı Zeynep'iydi... Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem'i ortalığı salladı görenlerin nutku tutuldu, "Ablasının kopyası" yorumları yapıldı. 39 yaşındaki bir çocuk annesi Gamze Özçelik kardeşiyle sosyal medya gündeminde. Ekranlardan elini eteğini çekerek kendisini hayır işleri yapmaya adayan ve binlerce insanın umuduna ışık olan Gamze Özçelik'in özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. 4 kız kardeş olan Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik,Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte Gamze Özçelik'in kardeşleri olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...
26.08.2022 10:13 - Son Güncelleme: 26.08.2022 10:13
"ABLASININ KOPYASI"
Arka Sokaklar'ın dikbaşlı Zeynep'iydi... Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem'i ortalığı salladı, görenlerin güzellik karşısında nutku tutuldu.
Arka Sokaklar adlı dizinin eski oyuncularından Gamze Özçelik'in özel hayatını merak edenler, kardeşi Meltem'i görünce hayran kaldı. İşte başta Gamze olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...