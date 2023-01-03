4 yıl önce evlenen Alişan ile Buse Varol’un ev haline bakın! “Kocam elden gidiyor” diyen Buse Varol kendini yerlere attı...
Rol aldıkları dizi setinde tanışıp 2018 yılında dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol'un Burak adını verdikleri ilk çocukları 2019 yılında dünyaya geldi. Ünlü çift, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alarak ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık çocuklarına yer veren ikiliden Alişan, son yayınladığı görüntülerle gündem oldu. Ünlü çiftin ev halleri sosyal medyaya damga vururken Buse Varol'un görüntülerde kendisini yere atması ve paylaşıma yaptığı "Kocam elden gidiyor" şeklindeki yorum dikkat çekti. Öte yandan ünlü çiftin minik kızları Eliz sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte o paylaşım...
03.01.2023 01:16 - Son Güncelleme: 03.01.2023 01:16
2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, 2019'da Burak adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Ünlü çift, 2021 yılında ise Eliz adını verdikleri kızlarına kavuştu. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık çocuklarına yer veren ikiliden Alişan, son yayınladığı görüntülerle gündem oldu.
Alişan'ın ev hallerini yayınladığı videoda; Eliz'in "Benim kocam" diyerek babasına sarıldığı ve Buse Varol'un kendini yerlere attığı görüldü.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi gösterirken Buse Varol Kocam elden gidiyor" yorumunda bulundu.