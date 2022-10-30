İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü... Bodrum’daki o kazayla ilgili flaş gelişme!

AYAK TARAK KEMİKLERİNDE KIRIK OLUŞTU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü halatlara bağlayarak vinç yardımıyla yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses, sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa taşındı.