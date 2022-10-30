İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü... Bodrum'daki o kazayla ilgili flaş gelişme!
İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü... Bodrum'daki o kazayla ilgili flaş gelişme yaşandı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz Ağustos ayında Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıyla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Yapılan incelemelerde Tatlıses'in aracına çarpan kamyonet sürücüsü Gültekin G.'nin kanında alkol çıktı. Bu oran yasal sınırın altında bulunması sebebiyle sürücüyle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunulmazken, şüpheli sürücü ifadesinde 12 yıl önce Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını ve yolun kaygan olması sebebiyle aracın hakimiyetini kaybettiğini söyledi. İbrahim Tatlıses'in de arasında olduğu minibüste bulunan 8 kişi, kamyonet sürücüsünden şikayetçi olmayınca savcılık soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in 25 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazasıyla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi'ne seyreden içerisinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerleyen kamyonet hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yoldan kayarak şarampolde kayalıklara sıkışırken kamyonetin de ön bölümü uçuruma doğru kaydı.
AYAK TARAK KEMİKLERİNDE KIRIK OLUŞTU
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü halatlara bağlayarak vinç yardımıyla yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses, sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa taşındı.