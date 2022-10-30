Neslihan Atagül ile Dilan Çiçek Deniz'in küvet pozu olay! Gören bir daha baktı Neslihan ortalığı yıktı geçti: "Hayatı sorgularken ben"
Neslihan Atagül ile Dilan Çiçek Deniz'in küvet pozu olay! Gören bir daha baktı Neslihan ortalığı yıktı geçti, sosyal medyada ünlü oyuncu hakkında, "Hayatı sorgularken ben" yorumları yapıldı. Son günlerde sosyal medyada artan küvet pozları, "Yeni bir akım mı geliyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün küvet içindeki hali ve Dilan Çiçek Deniz'in boy gösterdiği küvetli karesi kısa sürede gündem oldu.
30.10.2022 09:33 - Son Güncelleme: 30.10.2022 09:41
"HAYATI SORGULARKEN BEN"
Neslihan Atagül ile Dilan Çiçek Deniz'in küvet pozu olay! Gören bir daha baktı Neslihan ortalığı yıktı geçti.
YENİ BİR AKIM MI GELİYOR?
nÜnlü oyuncu Neslihan Atagül küvet içinden paylaştığı kareyle gündeme bomba gibi düştü.