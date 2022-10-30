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Haberler Magazin Neslihan Atagül ile Dilan Çiçek Deniz'in küvet pozu olay! Gören bir daha baktı Neslihan ortalığı yıktı geçti: "Hayatı sorgularken ben"

Neslihan Atagül ile Dilan Çiçek Deniz'in küvet pozu olay! Gören bir daha baktı Neslihan ortalığı yıktı geçti: "Hayatı sorgularken ben"

Neslihan Atagül ile Dilan Çiçek Deniz'in küvet pozu olay! Gören bir daha baktı Neslihan ortalığı yıktı geçti, sosyal medyada ünlü oyuncu hakkında, "Hayatı sorgularken ben" yorumları yapıldı. Son günlerde sosyal medyada artan küvet pozları, "Yeni bir akım mı geliyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün küvet içindeki hali ve Dilan Çiçek Deniz'in boy gösterdiği küvetli karesi kısa sürede gündem oldu.

30.10.2022 09:33 - Son Güncelleme: 30.10.2022 09:41
Neslihan Atagül ile Dilan Çiçek Deniz’in küvet pozu olay! Gören bir daha baktı Neslihan ortalığı yıktı geçti: Hayatı sorgularken ben

"HAYATI SORGULARKEN BEN"

Neslihan Atagül ile Dilan Çiçek Deniz'in küvet pozu olay! Gören bir daha baktı Neslihan ortalığı yıktı geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Neslihan Atagül ile Dilan Çiçek Deniz’in küvet pozu olay! Gören bir daha baktı Neslihan ortalığı yıktı geçti: Hayatı sorgularken ben

YENİ BİR AKIM MI GELİYOR?

nÜnlü oyuncu Neslihan Atagül küvet içinden paylaştığı kareyle gündeme bomba gibi düştü.

Neslihan Atagül ile Dilan Çiçek Deniz’in küvet pozu olay! Gören bir daha baktı Neslihan ortalığı yıktı geçti: Hayatı sorgularken ben

Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ü görenler, "Hayatı sorgularken ben" yorumları yaptı.

Neslihan Atagül ile Dilan Çiçek Deniz’in küvet pozu olay! Gören bir daha baktı Neslihan ortalığı yıktı geçti: Hayatı sorgularken ben

Ardından Dilan Çiçek Deniz'den de küvetli paylaşım geldi.

Neslihan Atagül ile Dilan Çiçek Deniz’in küvet pozu olay! Gören bir daha baktı Neslihan ortalığı yıktı geçti: Hayatı sorgularken ben

Küvetin yanında boy gösteren Dilan'ı görenler, "Yeni bir akım mı geliyor?" yorumları yaptı.

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